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Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, cerimonia inaugurale in diretta su Raidue
Sarà Raidue a trasmettere in diretta la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Appuntamento in prima serata venerdì 21 agosto dallo stadio Iacovone di Taranto.
La trasmissione sarà condotta dalla vicedirettrice di RaiSport Arianna Secondini e da Angelo Mellone, direttore Day Time Rai. Tarantino.
La tv di Stato coprirà l’evento sportivo con 100 ore di programmazione: leggi qui. https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2026/08/La-Rai-racconta-in-diretta-i-XX-Giochi-del-Mediterraneo-Taranto-2026-fe587c69-691b-4a51-99d5-eaed1dda0a0d-ssi.html