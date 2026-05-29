Giochi del Mediterraneo, sorteggiati a Taranto i gironi degli sport di squadra

Tante sfide, classiche e inedite. Il conto alla rovescia verso il 21 agosto entra nel vivo. A Taranto, nell’aula magna del Dipartimento Jonico Uniba, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi dei cinque sport di squadra dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Pallanuoto, calcio, pallamano, pallavolo e basket 3×3: il quadro competitivo è ora completo. Alla presenza dei rappresentanti delle federazioni sportive, dei delegati nazionali e di campioni chiamati a estrarre le palline dalle urne, la cerimonia ha tracciato la mappa delle gare che animeranno Taranto e i suoi 20 comuni ospitanti dal 21 agosto al 3 settembre. Giochi che, oggi più che mai, si pongono l’ambizione di unire popoli e culture attraverso lo sport. Alla cerimonia erano presenti Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta,Direttore Generale, e Iakovos Filippousis, Segretario Generale del CIJM — Comité International des Jeux Méditerranéens.



La presenza del vertice internazionale dei Giochi accanto alla leadership organizzativa locale ha conferito alla giornata un significato che va ben oltre il semplice sorteggio tecnico: Taranto 2026 è pronta.

I GIRONI DEFINITI DAL SORTEGGIO

Per ogni disciplina è stato chiamato un campione ad estrarre le palline dalle urne.

PALLANUOTO MASCHILE

Under 21 – 9 squadre

Sorteggio effettuato da Amaurys Perez

Girone A: GRECIA; SERBIA; MONTENEGRO; SLOVENIA

Girone B: SPAGNA; ITALIA; FRANCIA; TURCHIA; BOSNIA-ERZEGOVINA

CALCIO

Sorteggio effettuato da Nicola Legrottaglie

TORNEO FEMMINILE 7 squadre categoria Under 18

Girone A: SPAGNA; PORTOGALLO; MAROCCO; ALGERIA

Girone B: ITALIA; SLOVENIA; KOSOVO

TORNEO MASCHILE 8 squadre categoria under 21

Girone A: MAROCCO; TURCHIA; TUNISIA; MACEDONIA DEL NORD

Girone B: ITALIA; ALGERIA; KOSOVO; ALBANIA

PALLAMANO

Sorteggio effettuato da Alessandro Tarafino

TORNEO MASCHILE 8 squadre under 21

Girone A: EGITTO; ITALIA; PORTOGALLO; KOSOVO

Girone B: TUNISIA; ALGERIA; GRECIA; CIPRO

TORNEO DONNE 6 squadre under 18

GIRONE UNICO: ALGERIA; GRECIA; ITALIA; KOSOVO; MACEDONIA DEL NORD; TUNISIA.

PALLAVOLO

TORNEO FEMMINILE 10 squadre under 18

GIRONE A: ITALIA; SERBIA; EGITTO; BOSNIA-ERZEGOVINA; SIRIA

GIRONE B: TURCHIA; GRECIA; ALGERIA; KOSOVO; MACEDONIA DEL NORD

TORNEO MASCHILE 12 squadre under 21

GIRONE A: ITALIA; GRECIA; PORTOGALLO

GIRONE B: TURCHIA; TUNISIA; SIRIA

GIRONE C: SPAGNA; FRANCIA; KOSOVO

GIRONE D: EGITTO; ALGERIA; SERBIA

Per il Basket 3×3, considerato lo sport urbano per eccellenza, e da poco entrato nelle discipline olimpiche a sorteggiare le palline la ventiseienne cestista livornese Sara Madera.

BASKET 3X3

TORNEO FEMMINILE 13 SQUADRE categoria under 23

GIRONE A: SPAGNA; PORTOGALLO; EGITTO

GIRONE B: FRANCIA; SLOVENIA; CROAZIA

GIRONE C: ITALIA; GRECIA; KOSOVO

GIRONE D: ALGERIA; TURCHIA; TUNISIA; CIPRO

TORNEO MASCHILE 16 SQUADRE under 23

GIRONE A: ALGERIA; CROAZIA; SLOVENIA; CIPRO

GIRONE B: FRANCIA; GRECIA; EGITTO; MACEDONIA DEL NORD

GIRONE C: SERBIA; TURCHIA; PORTOGALLO; KOSOVO

GIORNE D: SPAGNA; ITALIA; TUNISIA; BOSNIA-ERZEGOVINA

La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del

Comitato Organizzatore e sul sito ANSA.