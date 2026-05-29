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Giochi del Mediterraneo, sorteggiati a Taranto i gironi degli sport di squadra
Tante sfide, classiche e inedite. Il conto alla rovescia verso il 21 agosto entra nel vivo. A Taranto, nell’aula magna del Dipartimento Jonico Uniba, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi dei cinque sport di squadra dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
Pallanuoto, calcio, pallamano, pallavolo e basket 3×3: il quadro competitivo è ora completo. Alla presenza dei rappresentanti delle federazioni sportive, dei delegati nazionali e di campioni chiamati a estrarre le palline dalle urne, la cerimonia ha tracciato la mappa delle gare che animeranno Taranto e i suoi 20 comuni ospitanti dal 21 agosto al 3 settembre. Giochi che, oggi più che mai, si pongono l’ambizione di unire popoli e culture attraverso lo sport. Alla cerimonia erano presenti Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta,Direttore Generale, e Iakovos Filippousis, Segretario Generale del CIJM — Comité International des Jeux Méditerranéens.
La presenza del vertice internazionale dei Giochi accanto alla leadership organizzativa locale ha conferito alla giornata un significato che va ben oltre il semplice sorteggio tecnico: Taranto 2026 è pronta.
I GIRONI DEFINITI DAL SORTEGGIO
Per ogni disciplina è stato chiamato un campione ad estrarre le palline dalle urne.
PALLANUOTO MASCHILE
Under 21 – 9 squadre
Sorteggio effettuato da Amaurys Perez
Girone A: GRECIA; SERBIA; MONTENEGRO; SLOVENIA
Girone B: SPAGNA; ITALIA; FRANCIA; TURCHIA; BOSNIA-ERZEGOVINA
CALCIO
Sorteggio effettuato da Nicola Legrottaglie
TORNEO FEMMINILE 7 squadre categoria Under 18
Girone A: SPAGNA; PORTOGALLO; MAROCCO; ALGERIA
Girone B: ITALIA; SLOVENIA; KOSOVO
TORNEO MASCHILE 8 squadre categoria under 21
Girone A: MAROCCO; TURCHIA; TUNISIA; MACEDONIA DEL NORD
Girone B: ITALIA; ALGERIA; KOSOVO; ALBANIA
PALLAMANO
Sorteggio effettuato da Alessandro Tarafino
TORNEO MASCHILE 8 squadre under 21
Girone A: EGITTO; ITALIA; PORTOGALLO; KOSOVO
Girone B: TUNISIA; ALGERIA; GRECIA; CIPRO
TORNEO DONNE 6 squadre under 18
GIRONE UNICO: ALGERIA; GRECIA; ITALIA; KOSOVO; MACEDONIA DEL NORD; TUNISIA.
PALLAVOLO
TORNEO FEMMINILE 10 squadre under 18
GIRONE A: ITALIA; SERBIA; EGITTO; BOSNIA-ERZEGOVINA; SIRIA
GIRONE B: TURCHIA; GRECIA; ALGERIA; KOSOVO; MACEDONIA DEL NORD
TORNEO MASCHILE 12 squadre under 21
GIRONE A: ITALIA; GRECIA; PORTOGALLO
GIRONE B: TURCHIA; TUNISIA; SIRIA
GIRONE C: SPAGNA; FRANCIA; KOSOVO
GIRONE D: EGITTO; ALGERIA; SERBIA
Per il Basket 3×3, considerato lo sport urbano per eccellenza, e da poco entrato nelle discipline olimpiche a sorteggiare le palline la ventiseienne cestista livornese Sara Madera.
BASKET 3X3
TORNEO FEMMINILE 13 SQUADRE categoria under 23
GIRONE A: SPAGNA; PORTOGALLO; EGITTO
GIRONE B: FRANCIA; SLOVENIA; CROAZIA
GIRONE C: ITALIA; GRECIA; KOSOVO
GIRONE D: ALGERIA; TURCHIA; TUNISIA; CIPRO
TORNEO MASCHILE 16 SQUADRE under 23
GIRONE A: ALGERIA; CROAZIA; SLOVENIA; CIPRO
GIRONE B: FRANCIA; GRECIA; EGITTO; MACEDONIA DEL NORD
GIRONE C: SERBIA; TURCHIA; PORTOGALLO; KOSOVO
GIORNE D: SPAGNA; ITALIA; TUNISIA; BOSNIA-ERZEGOVINA
La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del
Comitato Organizzatore e sul sito ANSA.