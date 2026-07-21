Giochi del Mediterraneo: Serena Brancale, Mietta e Al Bano all’apertura dello Iacovone. “Ma ci saranno alcune sorprese…”. Sono 4mila gli atleti già iscritti

Al Bano canterà l’Inno e non soltanto perchè avra un ruolo nella cerimonia. Mietta, Serena Brancale saliranno sul palco della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Questi alcuni dei dettagli già resi noti al Delfino, durante la conferenza stampa di presentazione in corso.. Ferrarese: “Ci saranno delle sorprese ma le scopriremo insieme il 21 agosto…”. Primi numeri ufficciali: 4000 atleti già iscritti, si tratta della partecipazione più alta di sempre dall’edizione in cui furono separati gli sport di spiaggia, precisa il direttore generale Carlo Molfetta. 4000 è anche il numero dei volontari.

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(foto Aurelio Castellaneta)