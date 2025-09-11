Giochi del Mediterraneo protagonisti della Giornata dello Sport

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno preso parte alla seconda edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, la rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare le eccellenze del nostro Paese attraverso lo sport.





“Il 2026 sarà un anno straordinario per l’Italia – spiega una nota stampa – al centro della scena sportiva internazionale: dalle montagne con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, al mare con i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Due eventi globali che rappresentano un ponte tra popoli e culture, unendo valori sportivi, identità territoriali e opportunità di sviluppo.





Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottolineato come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 rappresentino non solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità di confronto e dialogo nella prospettiva di un Mediterraneo pacificato e di un mondo che, pur tra difficoltà, continui a ricercare la pace. Ha ricordato inoltre come lo sport sia uno strumento prezioso di diplomazia e cooperazione”.