Skip to main content

, ,

Giochi del Mediterraneo, musica sulla Rotonda: Mietta e Malika Ayane domenica a Taranto

Pubblicato | da Redazione

Il cammino verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo con un evento speciale in programma domenica il 21 settembre, a Taranto,’ pensato per coinvolgere l’intera città in un’esperienza unica che unisce sport, cultura e musica’ si legge nella nota del Comitato Organizzatore (foto diffusa dall’ufficio stampa di Taranto2026).

La scaletta della serata:

• 18:00 Accrediti & Welcome con DJ set di apertura

• 19:00 Benvenuto e Inni eseguiti dall’Orchestra Giovanile Magna Grecia

• 19:05 Saluti istituzionali

• 19:35 Special Guest: Mietta

• 19:50 Concerto di Malika Ayane

• 20:2Chiusura della cerimonia ufficiale

• 20:30 DJ set conclusivo

Leggi anche