Giochi del Mediterraneo, musica sulla Rotonda: Mietta e Malika Ayane domenica a Taranto
Il cammino verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo con un evento speciale in programma domenica il 21 settembre, a Taranto,’ pensato per coinvolgere l’intera città in un’esperienza unica che unisce sport, cultura e musica’ si legge nella nota del Comitato Organizzatore (foto diffusa dall’ufficio stampa di Taranto2026).
La scaletta della serata:
• 18:00 Accrediti & Welcome con DJ set di apertura
• 19:00 Benvenuto e Inni eseguiti dall’Orchestra Giovanile Magna Grecia
• 19:05 Saluti istituzionali
• 19:35 Special Guest: Mietta
• 19:50 Concerto di Malika Ayane
• 20:20 Chiusura della cerimonia ufficiale
• 20:30 DJ set conclusivo