Giochi del Mediterraneo, sopralluogo alle strutture che ospiteranno il Tennistavolo

Prosegue la macchina organizzativa dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Una delegazione della

Federazione Internazionale di Tennistavolo (ITTF) ha effettuato una visita di validazione dei siti di gara e di allenamento che ospiteranno le competizioni della disciplina.



A guidare l’ispezione Azeddine Talbi, Delegato Tecnico della Federazione Internazionale, accompagnato da Roman Plese, referente della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT). Il sopralluogo ha interessato il Palatifo di Castellaneta, sede designata delle gare, e la tensostruttura adiacente, destinata alle fasi di warm-up, oltre alle palestre scolastiche “Aristosseno” e “Liside” di Taranto, individuate come training venue per gli atleti.



La struttura di Castellaneta, attualmente oggetto di una ristrutturazione radicale con completamento previsto per marzo 2026, è stata giudicata idonea ad ospitare le competizioni. Durante la visita, la delegazione ha analizzato nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici e organizzativi, dalla logistica alla sicurezza, fino all’allestimento dell’arena di gara.



“Il programma pongistico dei Giochi – spiega una nota stampa – prevede otto giornate di competizioni, tra cui tre dedicate alle finali, con tornei maschili e femminili, sia in singolare che in doppio, oltre alla gara mista. Dal 26 agosto al 2 settembre 2026, il Tennistavolo promette di regalare grandi emozioni e un livello tecnico di altissimo profilo. Il Delegato Tecnico ITTF Talbi e il Referente FITeT hanno espresso pieno apprezzamento per l’organizzazione complessiva dei Giochi, sottolineando la professionalità del Comitato Organizzatore e la qualità della pianificazione in corso”. (Foto ufficio stampa Giochi del Mediterraneo 2026).