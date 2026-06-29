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Giochi del Mediterraneo, in vendita i tagliandi per nuoto e atletica Cerimonia apertura, Iacovone tutto esaurito

Pubblicato | da Redazione

Sono in vendita i primi tagliandi per le gare dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, clicca qui

Esauriti i biglietti disponibili per la Cerimonia di Apertura, a conferma della grande attesa che circonda i prossimi Giochi del Mediterraneo, sono disponibili da oggi i tagliandi per le gare di Nuoto e Atletica.

Vendite aperte oggi, 29 giugno 2026, dalle 15:00 sulla piattaforma Vivaticket.

A cinquanta giorni dall’avvio dei XX Giochi del Mediterraneo, il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 annuncia l’apertura delle vendite dei biglietti per due delle discipline più attese della manifestazione: il Nuoto e l’Atletica.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, i tagliandi saranno acquistabili esclusivamente sulla

piattaforma ufficiale Vivaticket.

NUOTO

• Date: 22–25 agosto 2026

• Sede: Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, Taranto

• Prezzi: Batterie 5€ | Finali 10€

ATLETICA

• Date: 30 agosto – 3 settembre 2026

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