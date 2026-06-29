Appuntamenti, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sport
Giochi del Mediterraneo, in vendita i tagliandi per nuoto e atletica Cerimonia apertura, Iacovone tutto esaurito
Sono in vendita i primi tagliandi per le gare dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, clicca qui
Esauriti i biglietti disponibili per la Cerimonia di Apertura, a conferma della grande attesa che circonda i prossimi Giochi del Mediterraneo, sono disponibili da oggi i tagliandi per le gare di Nuoto e Atletica.
Vendite aperte oggi, 29 giugno 2026, dalle 15:00 sulla piattaforma Vivaticket.
A cinquanta giorni dall’avvio dei XX Giochi del Mediterraneo, il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 annuncia l’apertura delle vendite dei biglietti per due delle discipline più attese della manifestazione: il Nuoto e l’Atletica.
A partire dalle ore 15:00 di oggi, i tagliandi saranno acquistabili esclusivamente sulla
piattaforma ufficiale Vivaticket.
NUOTO
• Date: 22–25 agosto 2026
• Sede: Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, Taranto
• Prezzi: Batterie 5€ | Finali 10€
ATLETICA
• Date: 30 agosto – 3 settembre 2026