Giochi del Mediterraneo, igiene e viabilità: vertice in Comune

È tornato a riunirsi il Tavolo di Lavoro dedicato all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, organizzato dal Direttore Generale, Marco Lesto.

All’incontro hanno preso parte il Capo di Gabinetto, Maria Lucia Venneri, il vicesindaco Mattia Giorno, gli assessori al Coordinamento strategico dell’azione di governo, Gianni Cataldino, e allo Sviluppo Economico, Francesco Cosa, e le principali direzioni dell’Ente, tra cui Direzione Gabinetto Sindaco, Polizia Locale, Patrimonio, Sviluppo Economico, Urbanistica, Entrate e Programmazione Economico-Finanziaria, insieme alle società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Servizi e Kyma Ambiente.



Il confronto ha rappresentato un momento strategico di coordinamento interistituzionale, confermando l’importanza di un approccio integrato tra tutte le articolazioni del Comune e le società partecipate per garantire una gestione efficace e puntuale dei servizi in vista dell’evento internazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del potenziamento dei servizi di igiene urbana, con interventi mirati al miglioramento della pulizia del verde pubblico e all’implementazione della raccolta differenziata, elementi fondamentali per assicurare standard elevati di decoro urbano durante lo svolgimento dei Giochi.

Sul fronte della mobilità, l’Amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di Giunta finalizzata all’individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi veicolari.

Inoltre, è in fase avanzata la progettazione di due Hub di interscambio, per potenziare sia l’area orientale che quella occidentale, favorendo così l’utilizzo del trasporto pubblico e riducendo la pressione sul traffico cittadino.

Per quanto riguarda l’area orientale, al Park&Ride “Cimino” si aggiungerà un’area a parcheggio in zona nuovo ospedale San Cataldo, per quanto riguarda invece l’area occidentale oltre al Park&Ride in piazzale Democrate verrà predisposta un’area limitrofa per la sosta.

Nel corso della riunione è stato inoltre confermato l’avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessate dai percorsi delle gare, intervento prioritario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante l’evento.