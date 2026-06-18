Giochi del Mediterraneo, ecco come saranno spesi i 15 mln stanziati da Roma

15 milioni, ovvero gli 8.5 che tornano e gli aggiuntivi 6.5.



Si tratta di somme che implementano la spesa pubblica complessiva che ha già consentito l’organizzazione dell’evento e la realizzazione delle opere.



In attesa del decreto, il sindaco di Taranto e il Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo hanno intanto raggiunto un’intesa sulla destinazione delle ulteriori risorse stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all’evento sportivo internazionale.

Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e cittadine secondo la seguente ripartizione:

• Stadio: lavori aggiuntivi per 1,8 milioni di euro;

• PalaRicciardi: lavori aggiuntivi per 500 mila euro;

• Pattinodromo: lavori aggiuntivi per 800 mila euro;

• Strade e viabilità urbana: 3 milioni di euro;

• Sistemazione delle aree demaniali: 950 mila euro;

• Villaggio Olimpico : 700 mila euro;

• Viabilità esterna Base Navale: 70 mila euro;

• PalaMazzola e Campo Valente: lavori aggiuntivi per 300 mila euro;

• Installazione di batterie di accumulo per gli impianti natatori: 380 mila euro;

• riqualificazione della rotatoria di Villa Peripato.

L’intesa raggiunta rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai Giochi del Mediterraneo.

L’avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.