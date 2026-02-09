Appuntamenti, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Info Utili, Sport
Giochi del Mediterraneo, come diventare volontari di Taranto 2026
I volontari sono indispensabili per qualsiasi manifestazione sportiva. I Giochi del Mediterraneo di Taranto, come in queste ore a Cortina e a Milano, ed ovunque si svolgano grandi o piccole manifestazioni sportive, richiedono l’apporto del fantastico ‘esercito’ di appassionati che dedicano il loro tempo all’organizzazione complessa dell’evento.
Ecco il link dove iscriversi per essere volontario di Taranto 2026, i Giochi del Mediterraneo che vedranno protagoniste 26 delegazioni di Paesi provenienti da tre continenti. Clicca qui.
In foto la home page, del sito web ufficiale dei Giochi, dedicata al reclutamento volontari.