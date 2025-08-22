Giochi del Mediterraneo, a Taranto è conto alla rovescia…

Sulle note dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici del Comitato organizzatore e del Comitato internazionale, Taranto ha dato il via al conto alla rovescia che porterà la città e tre province pugliesi ai Giochi del Mediterraneo 2026, con il capoluogo ionico protagonista centrale dell’evento che coinvolgerà 26 Paesi di tre continenti e circa 20mila accreditati tra atleti, dirigenti, accompagnatori e adetti ai lavori.

La cerimonia del -365 (serata inaugurale si terrà nel nuovo Iacovone il 21 agosto 2026) si è svolta ieri in piazza Municipio, nella Città Vecchia di Taranto.

IL COMUNICATO del COMITATO

Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso i XX Giochi del Mediterraneo. A un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura, Taranto ha svelato ieri sera il grande orologio che scandirà i 365 giorni che ci separano dall’evento sportivo che unirà 26 nazioni e 3 continenti.

La cerimonia si è svolta davanti al Palazzo di Città, nel cuore di Taranto, alla presenza di Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario e Presidente del Comitato Organizzatore, del Sindaco Piero Bitetti e di Davide Tizzano, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Insieme, hanno svelato il totem del countdown tra gli applausi e le emozioni della folla.

Il Presidente Massimo Ferrarese ha ricordato i traguardi raggiunti in appena 19 mesi di lavoro: “Abbiamo aperto cantieri per 275 milioni di euro, distribuiti in 41 opere su 21 Comuni. 180 milioni per la sola città di Taranto destinati a piscine olimpiche, PalaRicciardi, centro nautico, Centro del Tennis Magna Grecia, skate park, Palamazzola e poi lo stadio Iacovone di Taranto, tutto secondo cronoprogramma. I Giochi sono un’occasione storica e tutti – cittadini e istituzioni – dobbiamo fare squadra per coglierla appieno”.

Il Sindaco Piero Bitetti ha dichiarato: “Tra un anno esatto migliaia di atlete e atleti provenienti da tre continenti si ritroveranno nella nostra città per vivere insieme lo sport come linguaggio universale di pace, amicizia e rispetto, un ponte tra popoli e generazioni. Da oggi il conto alla rovescia ci accompagnerà, giorno dopo giorno, verso il 21 agosto 2026, quando Taranto aprirà le porte ai XX Giochi del Mediterraneo. Questo orologio non è solo un simbolo del tempo che scorre: rappresenta la sfida che ci unisce come comunità, il desiderio di mostrare al mondo la nostra storia, la nostra cultura, la nostra accoglienza”.

Il Presidente Davide Tizzano ha sottolineato che i Giochi sono un evento pensato per i giovani. “Useremo un’arma fondamentale che è l’ospitalità: accoglieremo ragazze e ragazzi con la curiosità e la voglia di sfidarsi in uno spirito positivo. Parleremo di sorrisi, di medaglie, di bandiere che salgono e di inni nazionali. È un’opportunità straordinaria per valorizzare questo territorio”. Il Castello Aragonese, ha proseguito Tizzano, “ci racconta quanto la Marina sia importante per questa città. Nella Base Torpediniere nascerà una struttura al centro della città che accoglierà ragazze e ragazze per quattro, cinque, sei discipline sportive. La vela, la canoa, il canottaggio, il triathlon, al centro della città. La piscina darà la possibilità, finalmente, ai ragazzi, ai nuotatori e alle nuotatrici di Taranto di non dover andare lontano per potersi allenare”.

La serata, guidata dalla giornalista Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Italia (RAI 1), ha intrecciato sport e storie di vita nel talk con Carlo Molfetta, oro olimpico e oggi Direttore Generale dei Giochi; con Luigi Mastrangelo, pluricampione e responsabile del progetto scuole; e con Antonella Palmisano, regina della marcia e oro olimpico a Tokyo 2020, che ha conquistato il pubblico raccontando le sue prossime sfide e la determinazione che l’ha resa simbolo di resilienza e orgoglio italiano.

L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia ha arricchito la cerimonia con straordinarie esecuzioni, valorizzando il talento dei giovani musicisti tarantini.

A suggellare la serata, il Castello Aragonese illuminato con i colori dell’Italia e i simboli dei Giochi, mentre giochi di fontane danzanti hanno emozionato il pubblico.

La cerimonia ha rappresentato un passaggio fondamentale, non solo simbolico, nel percorso verso i Giochi. Il countdown da ieri segna un cammino fatto di impegno, partecipazione e orgoglio. Taranto si prepara a vivere un anno decisivo e invita tutta la comunità mediterranea a condividere questo viaggio verso un evento che unirà sport, cultura e popoli.