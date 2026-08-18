Giochi del Mediterraneo, 50 società sportive danno il benvenuto alle delegazioni. La parata di Taranto25 nel Borgo

‘Una festa con le società sportive che la nostra Fondazione sostiene e con le società che stanno chiedendo di aderire e che saremo lieti di accogliere per festeggiare insieme l’avvio di questa storica occasione di sport e cultura’. Così Taranto 25 dà appuntamento al 20 agosto, quando, spiegano, ‘ a Taranto avremo l’onore di realizzare la PARATA INAUGURALE degli eventi che accompagneranno lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo.

Sfileranno oltre 50 società sportive di Taranto e della provincia, ‘realtà che sosteniamo nel corso della stagione agonistica. Tutti uniti lungo il percorso per dare un caloroso benvenuto alle atlete e agli atleti dei 26 Paesi partecipanti all’edizione intercontinentale Taranto2026.



L’iniziativa, curata dal Gruppo di Lavoro Sport della Fondazione e coordinata dal vicepresidente di Taranto 25, Ennio Barnaba, ‘rappresenta un momento di profonda coesione sociale e identitaria, volto a valorizzare il ruolo essenziale dello sport di base’ continuano dalla Fondazione.





L’appuntamento è per giovedì 20 agosto, alle 19,00, in via Di Palma (all’altezza della Ovs). Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici percorreranno l’asse umbertino per raggiungere piazza Garibaldi dove avrà luogo la cerimonia conclusiva di questo grande evento inaugurale.





Il programma prevede tante sorprese e si alterneranno sul palco volti noti dello sport e non solo.

Ecco alcuni nomi: Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di Kickboxing; Davide Fiore, pugile azzurroquattro volte campione d’Italia e plurimedagliato europeo; Roberta Chyurlia, arbitro olimpionico di Judo; Silvia Semeraro, karateka azzurra che tra le altre cose vinse i Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018.

Inoltre, prevista la partecipazione del modello castellanetano Fabio Mancini, già volto iconico di Armani noto in tutto il mondo nel campo della moda.

Condurrà Matteo Schinaia. La serata sarà animata da musica e momenti di condivisione, culminando con la foto di rito che vedrà tutti i soci della Fondazione (a cominciare dal Presidente Fabio Tagarelli e dai componenti del Direttivo…) e i rappresentanti delle società sul palco per un abbraccio collettivo con Taranto.