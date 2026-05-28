Giochi del Mediteranneo, domani a Taranto il sorteggio dei gironi degli sport di squadra

Cerimonia Ufficiale, domani a Taranto, del Sorteggio dei gironi degli sport di squadra in programma nell’edizione 2026 dei Giochi.

L’evento rappresenta uno dei momenti simbolicamente e sportivamente più importanti nel percorso di avvicinamento ai Giochi, poiché definirà la composizione dei gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre che nei prossimi mesi animeranno Taranto e gli altri 20 comuni ospitanti durante la manifestazione.

A rendere ancora più significativa la Cerimonia sarà la partecipazione di grandi campioni dello sport, chiamati ad effettuare le operazioni di sorteggio, portando sul palco il valore, l’emozione e lo spirito di una competizione che unisce i popoli del Mediterraneo attraverso lo sport.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, la Cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Organizzatore e sul portale ANSA, offrendo a delegazioni, media e appassionati la possibilità di seguire un appuntamento particolarmente atteso dall’intero movimento sportivo mediterraneo.

Appuntamento dunque a domani, venerdì 29 maggio 2026 | 15:00- 18.40 nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico, Università degli Studi di Bari, Aldo Moro.