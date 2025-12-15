Ginosa, gli eventi natalizi: titoli e date

Il calendario degli eventi natalizi a Ginosa e Marina di Ginosa si apre il 20 dicembre 2025 alle 18 in Piazza dell’Orologio, dove il Teatro dei Leggeri porta in scena Il Cantastorie a Pedali: un viaggio itinerante affidato a Dino Parrotta e Loris Leoci, che con una bicicletta d’epoca trasformata in palcoscenico raccontano storie e musiche ai più piccoli.



Il giorno successivo, 21 dicembre 2025 alle 11.30, nel Parco Comunale di Marina di Ginosa, Madimù presenta Storie dal Bosco, l’animazione di Marianna Di Muro con pupazzi di stoffa che dà vita a un delicato mondo di animali e avventure.



Si torna in Piazza dell’Orologio il 27 dicembre 2025 alle18 con Un Clown per Amico – Live Gravites di Michele Diana, spettacolo di giocoleria e clownerie in cui il pubblico diventa parte del gioco teatrale.

Il 28 dicembre 2025 alle 11.30, ancora nel Parco Comunale di Marina di Ginosa, In Carro dei Comici propone Favole e Burattini, una parata di fiabe natalizie amate da grandi e piccoli.



L’anno nuovo si apre il 4 gennaio 2026 alle 11.30, sempre nel Parco Comunale, con La Balena Ecologica del Teatro le Giravolte, un laboratorio creativo dedicato al riciclo.

Si torna poi a Ginosa il 5 gennaio 2026 alle 18 in Piazza dell’Orologio con BikeMan del Grande Lebuski, storia di un improbabile supereroe su due ruote.



Gran finale il 6 gennaio 2026 alle 18 al Teatro Alcanices con Buon Natale Signor Scrugio dell’IAC – Centro Arti Integrate, che reinterpreta il classico dickensiano per raccontare, tra emozione e poesia, il valore senza tempo della generosità natalizia.

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il Comune di Ginosa porta tra le vie della città tutta la magia delle feste con A Teatro – La scena dei ragazzi, una serie di appuntamenti completamente gratuiti pensati per far vivere a bambini e famiglie un Natale fatto di storie, sorrisi e momenti condivisi.

Grazie alla collaborazione con Puglia Culture, il teatro esce dagli spazi tradizionali e arriva nelle piazze, nei parchi e nei luoghi più frequentati dalla comunità.