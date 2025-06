Ginosa, archeologia e paesaggi: visita guidata, come partecipare

Prosegue il ‘Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi’. Nell’ambito della campagna 2025 avviata il 3 giugno, dopo i primi due incontri presso la Biblioteca di Comunità, l’iniziativa si sposta in contrada Madonna Dattoli per le visite guidate agli scavi archeologici il 26 giugno 2025, alle ore 9:30 e alle ore 18:30. Ingresso libero (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dal Comune di Ginosa).

Le ricerche archeologiche sono condotte in regime di concessione rilasciata dal Ministero della Cultura (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo).



Come noto, nel 2024 è stata avviata un’importante iniziativa di studio, di scavo e di formazione sul campo e in laboratorio (secondo la formula del ‘cantiere scuola’ aperto agli studenti dell’Ateneo barese) gestita dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sostenuta dal Comune di Ginosa e garantita dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo-Taranto mediante concessione di ricerca rilasciata dal Ministero della Cultura.

Il direttore scientifico del ‘Progetto Ginosa’ è il prof. C. Silvio Fioriello. Gli approfondimenti finora effettuati hanno permesso di riconoscere un grande insediamento rurale di età romana, verosimilmente legato alla gestione della risorsa idrica, impostato in età tardo-repubblicana e, con successive riprese, di certo attivo ancora in età tardo antica.

L’ulteriore impegno scientifico e didattico, parallelo e convergente, è legato sia al restauro dei materiali, pur frammentari, rinvenuti nell’area di Madonna Dattoli (ceramiche, affreschi, mosaici, marmi, stucchi ecc.), curato dal Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali nell’Università di Bari, sia alla disamina dell’acquedotto romano sotterraneo, condotta in collaborazione con il Gruppo Speleologico Martinese e il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali del suddetto Ateneo (con il coordinamento rispettivamente di Cristina C. Ancona e Mario Parise).

Al fine di poter condividere gli aggiornamenti e le nuove scoperte con l’intera comunità, sono state organizzate delle visite guidate presso il sito il 26 giugno 2025, alle ore 9:30 e alle ore 18:30. Ingresso libero.

Per l’occasione, sarà possibile visitare anche la Chiesa di Madonna Dattoli. Come raggiungere il sito: https://maps.app.goo.gl/X1QmyNG2yrrxpqgr7