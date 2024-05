Giardini Digitali, il primo evento nella biblioteca Acclavio di Taranto

“Giardini Digitali”, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, che mira a qualificare o riqualificare con un percorso formativo gratuito disoccupati o inoccupati che si trovano ai margini del lavoro e che risiedono in Puglia, entra nel vivo della sua attività con il primo incontro.





Il CIOFS/FP-Puglia ETS, in collaborazione con Associazione SurfHERS APS, Visionari ETS – APS, e Stella Marina APS, organizza l’evento:”RE – Skill NOW: trasforma il tuo percorso professionale” che gode del patrocinio di Confindustria Taranto e che si terrà lunedì 20 maggio 2024 a Taranto, presso la Biblioteca Acclavio in Via Salinella 31, dalle ore 10.30.





Il mondo del lavoro ed il panorama professionale in particolare è in costante evoluzione, e le competenze digitali diventano sempre più essenziali. Con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per l’aggiornamento professionale, Giovanni RE – Engagement specialist della multinazionale giapponese Roland DG, sarà il primo dei protagonisti che, nel corso del percorso formativo, offrirà una testimonianza dell’evoluzione del settore.





La giornata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti da una sessione introduttiva sul progetto Giardini Digitali, che illustrerà l’importanza delle competenze digitali nel mondo del lavoro attuale. Giovanni Re parlerà di: “SAPERE, FARE, SAPER FARE, FAR SAPERE”. La sua esperienza nel campo del digital management sarà di grande ispirazione per i partecipanti, mostrando come le competenze digitali possano essere trasformative.