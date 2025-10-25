Galliano lunedì all’Orfeo di Taranto

Dopo l’apertura con Raphael Gualazzi, Lunedì 27 ottobre (ore 21.00) al teatro Orfeo di Taranto la trentatreesima edizione della Stagione Eventi Musicali ospita le musiche di Astor Piazzolla e dello stesso Galliano nel concerto del grande fisarmonicista Richard Galliano con l’Orchestra dell’ICO Magna Grecia diretta dal maestro Domenico Riina.

Figlio di Lucien Galliano, professore di fisarmonica di origine italiana, Richard Galliano ha cominciato a suonare la fisarmonica a quattro anni. Frequenta il Conservatorio di Nizza dove studia armonia, contrappunto e trombone.

A Parigi conosce Claude Nougaro, con il quale sarà amico, fisarmonicista e suo direttore d’orchestra. Secondo incontro decisivo con Astor Piazzolla, geniale compositore e bandoneonista argentino che lo incoraggerà fortemente a creare la “nuova musette” francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il “nuovo tango” argentino.

Nell’arco della sua carriera Richard Galliano ha collaborato in ambito jazz, con Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, Enrico Rava e molti altri ancora; Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, per la canzone francese.

Gli anni più recenti Richard Galliano li ha dedicati alla produzione di quattro album, Bach, Vivaldi, Nino Rota, Mozart, una iniziativa della prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon

Richard Galliano con l’Orchestra ICO Magna Grecia, ore 21.00, teatro Orfeo di Taranto. Poltronissima: 40euro; Platea e I Galleria: 30euro; II Galleria: 20euro; III Galleria: 15euro.