Calcio, Sport
Il Taranto frena a Galatina (1-1)
Quinta giornata di campionato, Eccellenza: il Taranto frena la sua corsa e dopo quattro vittorie consecutive pareggia 1-1 a Galatina. Risultato giusto, buona prestazione dei salentini nel primo tempo, i rossoblu hanno giocato meglio nella ripresa sfiorando anche il gol vittoria a pochi minuti dalla fine.
GALATINA-TARANTO 1-1
RETI: 12’ Mengoli (G), 35’ rig. Dammacco (T)
GALATINA
Caroppo; Giglio (66’ Nora), Signore, Monteduro, Vigliotti; Valentini, Mengoli (73 Maraschio), Trofo (80’ Goncalves); Martano, Russo (66’ Ria), Karim.
A disp: Laureti, Colao, Arnesano, Castri, Avvantaggiato.
Allenatore Longo
TARANTO
De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa; Souare (53’ Marino), Di Paolantonio, Etchegoyen (90’ Calabria), Terrana; Dammacco (53’ Kordic, 77’ Vukoja), Imoh (64’ Russo).
A disp. Fallani, Magri, Monetti, Malltezi.
Allenatore Danucci
(ringraziamo il collega Cosimo Lenti per lo scatto fotografico che pubblichiamo)