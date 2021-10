“Fringuella” al Castello Aragonese, la 2°Guerra Mondiale a Taranto raccontata agli studenti

Taranto e la Seconda Guerra Mondiale visti dagli occhi di una bimba della città vecchia. Il romanzo “Fringuella” del giornalista Michele Tursi (nostro direttore), è stato al centro dell’incontro svoltosi al Castello Aragonese di Taranto, organizzato dall’Aps LaRinghiera in collaborazione con la rete di scuole “Taranto Legge” (Foto di Aurelio Castellaneta). Finalmente il ritorno agli eventi in presenza, dopo le limitazioni imposte dal covid che non hanno fermato, comunque, l’attività della rete di scuole proseguita on line con il supporto e in collaborazione con la nostra testata giornalistica.

La serata è stata moderata dalla giornalista Roberta Morleo; sono intervenuti il comandante del Dipartimento Marina Sud, ammiraglio Salvatore Vitiello; il prof. Riccardo Pagano, responsabile del Dipartimento Universitario Ionico e il professor Mario Guadagnolo, storico e già sindaco di Taranto.





I veri protagonisti della serata sono stati i numerosi studenti, accompagnati dalle loro professoresse, che hanno partecipato alla manifestazione, perché principalmente alle nuove generazioni si rivolge il romanzo di Tursi (edito da Altrimedia Edizioni di Matera).

Un libro che Guadagnolo ha accostato al romanzo storico di fine Ottocento e che, per la sua struttura multiforme, il prof. Pagano ha stentato ad inquadrare in un genere narrativo ben definito. La giornalista Morleo ha scandito il ritmo degli interventi aperti dall’ammiraglio Vitiello che, tra le altre cose, ha ricordato un episodio presente in “Fringuella”. Si tratta dell’affondamento del rimorchiatore Sperone saltato su una mina lasciata al largo dell’isola di San Pietro dai tedeschi in fuga dopo l’8 settembre. Morirono 97 persone tra militari e civili. Una strage del nazifascismo, spesso colpevolmente dimenticata. (CREDITS: la gallery di foto a corredo di questo articolo è di Aurelio Castellaneta).