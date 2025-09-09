Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Libri
Francesco Carofiglio a Taranto con ‘Tutto il mio folle amore’
L’Associazione Contaminazioni riprende i suoi appuntamenti culturali con uno dei protagonisti della narrativa italiana: Francesco Carofiglio.
L’autore incontra i lettori per presentare il nuovo romanzo (uscito oggi per Garzanti) “Tutto il mio folle amore”.
Si tratta di un’opera intensa che racconta amicizia, amore e coraggio sullo sfondo dell’Italia del 1943, tra le voci di Radio Bari e i sogni di una generazione che non si arrende.
📅 Domenica 14 settembre 2025, ore 19:45
📍 MUDIT – Casa Viola, Via Plateja 51, Taranto
L’evento è organizzato da Associazione Contaminazioni, con il patrocinio morale del Comune di Taranto, in collaborazione con Casa Viola e la Feltrinelli Taranto.