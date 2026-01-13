Forty.40, autobiografia di un teatro per immagini. Se ne parla alla Dickens di Taranto

L’appuntamento è per giovedì 15 gennaio 2026, ore 18.30, nella libreria Dickens di Taranto. Si tratta della presentazione del libro *Forty.40* Autobiografia di un teatro per immagini (Sfera Editore). Il libro ripercorre i quarant’anni dei Cantieri teatrali Koreja, teatro stabile salentino.



“Traccia un percorso visivo dei luoghi che Koreja ha abitato. E senza seguire una narrazione lineare – si legge nella nota della libreria – guida il lettore attraverso suggestioni e metafore, attivando memorie collettive e risonanze interiori. Ogni immagine si apre come una soglia, evocando emozioni e frammenti di storie che parlano al di là delle parole. Come dice il critico teatrale Andrea Porcheddu nella Prefazione, “costruire il pubblico, costruire gli artisti, costruire il teatro… una vocazione, un’attitudine, una condanna”.

Dialogano Salvatore Tramacere, direttore Teatro Koreja; Giulia Galli, Presìdio del libro Dickens – Il Granaio e Clara Cottino, direttrice Cooperativa Teatrale Crest Taranto. L’evento è organizzato dal Presidio del libro Dickens-Il Granaio, con il supporto della Regione Puglia. Ingresso libero.