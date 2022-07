Fortitudo Francavilla satellite del Cus Jonico Taranto

Fortitudo Basket Francavilla società satellite del Cus Jonico Basket Taranto. Lo ha annunciato il sodalizio rossoblu.

Coach Davide Olive sarà il trait d’union con la società di Francavilla Fontana, da lui stesso fondata nel 2017 “e che in poco tempo è divenuta una importante realtà della pallacanestro giovanile pugliese – evidenziano dal Cus – capace di vincere negli ultimi 2 anni 6 titoli regionali e l’anno scorso, peraltro con tre giocatori CJ in roster in doppio tesseramento, Matteo Carone (ufficiale il suo passaggio all’Assi Brindisi in serie C), Luca Cianci, Andrea Liace, di raggiungere una grande e storica salvezza nel campionato di serie C Silver”.





“Mi fa piacere che una realtà importante come il CJ Taranto ci abbia proposto di collaborare e diventare società satellite – spiega Olive – è un accordo importante per i nostri ragazzi, che potranno avere la possibilità di allenarsi e giocare in serie B, così come già accade con i giovani provenienti dalla Virtus Taranto.”

“Accanto al CJ Basket resterà comunque la Virtus Taranto, oramai storica cantera della pallacanestro tarantina capace di tirare su tanti giocatori interessanti in questi anni, a cominciare dal gruppo formidabile, quello della classe ’97 che ha fatto incetta di vittorie anche al di fuori deli confini regionali, di cui faceva parte l’attuale guardia cussina Gianmarco Conte fresco di riconferma nel roster rossoblu 22/23. Perché “uniti si vince” – affermano dal Cus in una nota stampa – È questo il motto alla base di un sempre più grande progetto che vede il CJ Basket Taranto capofila di una rete di pallacanestro giovanile che si allarga per il bene della palla a spicchi del territorio tesa a far nascere una nuova generazione di giocatori di basket con l’obiettivo di avere in futuro una nuova nidiata di giocatori per i grandi palcoscenici della pallacanestro giocata ad alti livelli. Proprio in questi giorni i migliori tecnici nostrani e non solo, tra cui i coach Olive, Mineo, Cottignoli (fresco di firma come assistant coach a Nardò in A2), Leale (Santa Rita Basket, ndr), Alba, Roberta Stola, e tanti altri stanno tenendo il training camp Every Single Day organizzato dalla Virtus Taranto – Support_O, un corso di alta formazione di pallacanestro che si sta svolgendo presso le strutture dell’Archimede e della Martellotta. Perché, appunto, l’unione fa la forza” chiudono dal Cus.