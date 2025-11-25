Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, convegno a Palazzo di Città

“A quasi otto mesi dall’avvio delle attività della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, è tempo di una riflessione di medio periodo su un percorso già ricco di lavoro, impegno e risultati”. così l’annuncio del con vegno progreammato per domani a Taranto, nella sede municipale.

L’evento “Insieme per lo sport, insieme per Taranto” “sarà l’opportunità per farla – si legge – con l’ambizione di mostrare alla città cosa è stato realizzato e metterlo a fattor condiviso con i più alti livelli istituzionali: porremo queste azioni come ulteriore punto di partenza per le sfide che ci coinvolgeranno nel 2026, anno cruciale per lo sport cittadino”.

L’appuntamento è per domani, 26 novembre, alle 16.00, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, con un meeting aperto alla comunità “e alle voci che sapranno raccontare i valori che animano la fondazione: vogliamo tutelare, sostenere e valorizzare l’eredità dei Giochi del Mediterraneo 2026, nel pieno interesse della nostra terra e delle sue giovani generazioni; vogliamo che questa manifestazione non smetta di produrre effetti benefici, una volta terminata, rappresentando l’occasione non sprecata di offrire a Taranto una svolta sociale, economica e culturale” chiude la nota di presentazione.

Programma in locandina