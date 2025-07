Fiorino Future Festival, quattro serate tra musica e intrattenimento

E’ tutto pronto nel nuovo Parco Due Mari (via Simone Veil, zona industriale di San

Giorgio Ionico, Taranto) per la prima edizione del Fiorino Future Festival, che dal 31 luglio al 3

agosto 2025 promette tanta musica ed intrattenimento.

Organizzato – con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di San Giorgio e Provincia di Taranto –

dall’associazione APULIAN FOOD & DRINK con la collaborazione dell’associazione AISE e dell’Aps AFO6 di Taranto che ne cura la produzione, il festival oltre ai quattro giorni di musica live ha previsto una serie di attività collaterali.

Le quattro serate saranno anche una festa per il palato, infatti, con prodotti culinari pugliesi disponibili all’interno del parco insieme a tante proposte per bere bene e alla no alcohol area.

Questo spazio darà la possibilità di gustare drink zero alcol, adatti soprattutto per gli intolleranti e per i più giovani che potranno bere e continuare e divertirsi in sicurezza. Il messaggio sociale del “Divertirsi in modo Sano” è uno dei cavalli di battaglia di Apulian Food & Drink che unitamente all’Aise (associazione d’integrazione e sviluppo Europeo) ed attraverso il festival lancia il messaggio sociale della nuova tendenza dei “Mocktail”, cocktail senza alcol.

Ci sarà anche un’area giochi per i più piccoli che potranno essere affidati ad un’associazione specializzata nell’intrattenimento dei bimbi per divertirsi e giocare insieme.



Durante la prima serata del 31 luglio sarà presente un gruppo di animazione che intratterrà il pubblico giunto nel Parco, mentre solo per l’ultima serata del 3 agosto, in collaborazione con Mongolfiere del Sud Italia, ci sarà la possibilità di vivere un’esperienza unica ed emozionante: nei pressi del Parco Due Mari sarà disponibile una mongolfiera che darà la possibilità di ammirare dall’alto il panorama prima del concerto di Alfa. La parte iniziale d’intrattenimento serale sarà affidato al dj Vincenzo Pulpito che ogni sera dalle 19,30 penserà a scaldare l’atmosfera in attesa dei grandi concerti del palco centrale, mentre alla

fine dei concerti lo spazio si trasformerà in un “dancefloor” che accoglierà il meglio dei dj nazionali

con quattro feste.



Il 31 luglio, dopo il concerto di Clementino, toccherà a Toky Dj animare la prima serata con la sua

musica rock a 360°. Conosciuto per i programmi “Revolver” e RockParty” su Virgin Radio, ha suonato

nei migliori club d’Italia e si è esibito in importanti eventi musicali come il tour degli AC/DC.





L’1 agosto, dopo il live di Alex Wyse, alle 23.30 sarà la volta della musica di Dj Mitch di Radio 105.

Disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano, dal 2008 è tra i co-conduttori

di “Tutto esaurito” su Radio 105.



Il 2 agosto, dopo esibizione di Serena Brancale, sarà sempre la Puglia a

tenere alto il livello di divertimento del Fiorino Future Festival con il dj set di Radio Norba con

Claudia Cesaroni & Marco Guacci.



L’ultima sera, dopo il live di Alfa del 3 agosto, la consolle sarà affidata a due tra i migliori e conosciuti dj del panorama jonico. Giorgio Vinciguerra e Silvio Carrano chiuderanno la quattro giorni con le più belle tendenze musicali.

I biglietti dei concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e direttamente al botteghino ogni sera a partire dalle 19. Sempre al botteghino saranno disponibili al costo di € 10 anche i biglietti dei dj set, aperti al pubblico dalle 23,30.