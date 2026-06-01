Finale playoff, il Taranto gioca la prima in trasferta

La prima ad Aversa e il ritorno a Massafra.

La finale dei playoff nazionali di Eccellenza per la promozione in Serie D sarà tra Taranto e Gladiator.

Il Taranto ha conquistato la qualificazione eliminando l’Apice grazie a un gol decisivo di Trombino al 95’ nel ritorno di semifinale, mentre il Gladiator ha superato il Matese vincendo sia all’andata sia al ritorno.

Le date della finale sono (ore 16.30):

Andata: 7 giugno 2026 ad Aversa

7 giugno 2026 ad Aversa Ritorno: 14 giugno 2026 a Massafra

La vincente del doppio confronto (somma gol) sarà promossa nella Serie D 2026-27.