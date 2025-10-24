Film Festival Show Your Mind, a Taranto giovani europei s’incontrano

Si avvia a conclusione il progetto Erasmus+ Show Your Mind, con un grande evento che porterà a Taranto giovani da tutta Europa per condividere con la comunità locale cortometraggi e racconti audiovisivi, nati da un intenso percorso di formazione, collaborazione e crescita collettiva.

È il “Film Festival Show Your Mind” che, con ingresso libero e gratuito, si terrà, alle ore 17.00 di domenica 26 ottobre, nella sede di Ketós – Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, a Palazzo Amati in vico Vigilante, nella Città Vecchia.

L’iniziativa è organizzata da ARCAS Puglia APS con il patrocinio del Comune di Taranto, del CSV Taranto e della Jonian Dolphin Conservation; si avvale, inoltre, del supporto di partner locali: Noi & Voi, Anffas Taranto, Auser Taranto e Amici di Manaus.

Questa rete di realtà sociali e giovanili contribuirà ad animare l’evento, favorendo un incontro tra esperienze europee e realtà del territorio, per promuovere una Taranto sempre più aperta, solidale e consapevole.

Il Festival rientra nel progetto Show Your Mind, co-finanziato dall’Unione Europea tramite il Programma Erasmus+ e con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Il progetto ha coinvolto giovani provenienti da Italia, Croazia, Portogallo, Romania, Polonia, Svezia e Turchia.

Durante la mobilità internazionale, i partecipanti hanno realizzato, attraverso laboratori, giochi di ruolo e sessioni esperienziali, brevi film che raccontano vissuti, sfide e riflessioni legate alla sfera emotiva e sociale dei giovani.

Il “Film Festival Show Your Mind” rappresenta l’esito visibile del progetto: un momento di restituzione alla comunità locale e di dialogo intergenerazionale sul benessere mentale.