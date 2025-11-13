Festival della Filosofia, studenti in cattedra. Domani la mostra “Artisti per Gaza”

Gli studenti salgono in cattedra al Festival della Filosofia in corso nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto. Laboratori multimediali, relazioni, lavori teatrali, fumetti, giochi. Sono varie le forme scelte dalla rete dei licei “Koinonia” per declinare il tema del Festival: Oikos Logos, la cura della casa comune. Tutte le mattine sono dedicate all’Agorà, uno spazio di riflessione, ma anche una vetrina per la creatività dei più giovani.





Nei lavori e negli stand allestiti dagli studenti c’è tanta passione per la conoscenza, fantasia, voglia di essere cittadinanza attiva. La rete dei licei è coordinata da Anna Sturino, dirigente scolastica del liceo Moscati di Grottaglie. “La nostra rete si chiama Koinonia – spiega – perché è protesa alla concordia, all’armonia, al saper vivere insieme. Il valore che vogliamo trasmettere ai ragazzi è proprio l’importanza del lavoro di squadra per essere cittadinanza attiva”.





La rete dei licei cresce di anno in anno. Un lavoro silenzioso e costante che si svolge nelle aule grazie ai docenti e all’impegno dei ragazzi, raggiungendo valori di eccellenza. “La Società Filosofica Italiana può essere soddisfatta di quello che le scuole esprimono – commenta Ida Russo, ideatrice e organizzatrice del Festival e presidente della SFI Taranto – quest’anno registriamo una crescente qualità dei lavori, una caratura che, talvolta, raggiunge livelli accademici. In queste giornate i ragazzi possono esprimersi liberamente e in modo interdisciplinare. Oikos Logos va inteso anche come ecologia mentale, ecologia dell’apprendimento, ecologia di ciò che la scuola mette in pratica concretamente”.





Nel pomeriggio della terza giornata, presenze illustri hanno animato il convegno sul tema che fa da filo conduttore alle sessioni accademiche: “Oikos – Logos, dal pensiero antico a quello contemporaneo”. Di particolare rilievo l’intervento di Clementina Cantillo, presidente nazionale della Società Filosofica Italiana e docente dell’Università di Salerno. Sono intervenuti Ennio De Bellis (Università del Salento); Francesco Fistetti (già Università di Bari); Paolo Ponzio (università di Bari); Luca Maria Scarantino (Università di Bari). Il convegno è stato moderato da Mino Ianne del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. Sempre nel pomeriggio, nella biblioteca civica Acclavio, un’appendice letteraria con l’incontro con lo scrittore Matteo Saudino, a cura degli studenti del Liceo Vittorino da Feltre di Taranto.





Venerdì 14 novembre, alle 18, nel Museo Diocesano in Vico I Seminario, nella città vecchia, il Festival della Filosofia vivrà un momento di grande suggestione che chiude l’iniziativa. Un vero e proprio evento che pone Taranto al pari di realtà più dinamiche sotto il profilo culturale. Si tratta dell’inaugurazione della mostra itinerante “Artisti per Gaza”. Dopo Taranto la mostra raggiungerà Firenze, Torino e Milano. Con “Artisti per Gaza” saranno raccolti fondi destinati alla ONG “Vento di Terra” che opera in favore della popolazione palestinese. Alla serata del 14 novembre interverranno il curatore della mostra Enzo Longo; Luisa Locorotondo, docente e collaboratrice CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo; Barbara Archetti, presidente dell’ONG Vento di Terra; Jehad Jarbou, poetessa palestinese. L’evento sarà concluso dal reading a cura dell’attore tarantino Massimo Cimaglia.





Il Festival della Filosofia avrà un’appendice il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia. Alle ore 18, il Mudi ospiterà un confronto a più voci sulla Palestina, cui interverrà il tarantino Gennaro Giudetti, operatore umanitario che porterà la sua testimonianza di ritorno da Gaza. La serata prevede l’esibizione musicale di Francesco Greco al violino e di Fabio Peruzzi alla chitarra. L’evento si chiuderà con il “Banchetto di Archita”, un momento conviviale e di solidarietà.





Il Festival è organizzato dalla Società Filosofica Italiana, sezioni di Taranto e Salentina; dalla Rete dei Licei Koinonia e dalla Cooperativa Museion, con il sostegno di Regione Puglia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il patrocinio di Comune e Provincia di Taranto, UniBa, UniSalento, Lumsa, Museo Mudi, Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, Centro Studi Aristotelici UniSalento. L’evento si avvale, inoltre, della collaborazione di: Società Dante Alighieri, Comitato di Taranto; Associazione.it Cultura Classica, delegazione di Taranto; Amici dei Musei; OCCSE Magna Grecia; Taras 300 Aps; Comunità Ellenica Taranto “Maria Callas”; Rete “Presenti per Gaza”; Vento di Terra ONG.