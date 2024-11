Festival della Filosofia, grande partecipazione a Perìpatos

Un cuscino stanco di assumere la forma degli altri ed un centesimo che si interroga sul suo reale valore. Metafore semplici per domande complesse: chi siamo davvero e quanta importanza assegniamo ai piccoli gesti? A chiederselo sono i giovani studenti dell’istituto comprensivo Deledda/Calò di Ginosa impegnati in “Philosophy for Children”. Dal Liceo Vico di Laterza è giunta, invece, la proposta di allestire un museo su Pitagora e il pensiero pitagorico.

E’ iniziato, così, con l’entusiasmo della Rete dei Licei, “Perìpatos” il Festival della Filosofia nella sede del Dipartimento Universitario Jonico. Tre giorni di dibattito e confronto, un’occasione per riscoprire i pensatori dell’antica Grecia, a cominciare dalla Scuola Pitagorica che proprio a Taranto ha avuto grande seguito. Ma soprattutto per ribadire l’attualità del pensiero filosofico e del pensiero critico in un’epoca dominata da algoritmi e intelligenza artificiale.

“Koinonìa”, parola greca che richiama la condivisione, la comunione, le ragioni del buon vivere e della convivenza, è il tema del Festival. “Dovremmo tutti recuperare questo valore – ha esortato Ida Russo, presidente della sezione di Taranto della Società Filosofica Italiana – ricordando le tre componenti che animano i lavori: il mondo della scuola, il mondo accademico e quello della comunicazione”. E’ stato proprio il giornalista Rosario Tornesello, direttore del Quotidiano di Puglia, ad aprire il Festival. “La cultura – ha detto – è un volano di sviluppo per i territori, il Salento ne è un esempio concreto. E’ importante che il Festival della Filosofia si tenga a Taranto, patria della Magna Grecia, città bellissima nonostante le tante ferite. Coinvolgere i giovani è una scelta vincente perchè è fondamentale far comprendere loro quanto le attività culturali, oltre ad essere patrimonio vivo delle nostre terre, siano un asset economico straordinario: ogni investimento in cultura ritorna indietro moltiplicato per sette”. Un altro grande giornalista e saggista come Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera, sarà protagonista della conversazione in programma sabato 17 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Fusco, sul tema “Individuo, comunità e capitale sociale” (Ingresso libero).

Taranto culla della civiltà occidentale. Lo ha ribadito Ennio De Bellis, presidente della Sezione Salentina della Società Filosofica Italiana. “Con il Festival – ha proseguito – vogliamo promuovere il territorio perchè qui c’erano gli antichi Greci e soprattutto c’erano i nomi che hanno iniziato la grande stagione del pensiero e della cultura”. Numerose le autorità che hanno portato il saluto istituzionale: l’assessore comunale alla Cultura Angelica Lussoso; il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio; il sen. Mario Turco, a testimonianza dell’attenzione verso un evento unico e di respiro internazionale che annovera tra i relatori Luca Maria Scarantino presidente della International Federation of Philosphical Societies e Mario De Caro, presidente della Società Italiana di Filosofia Morale (entrambi interverranno sabato pomeriggio).

La prima giornata di lavori è proseguita con il convegno su “Koinonìa: le ragioni del buon vivere” presieduto da Domenico Fazio, presidente onorario della SFI Sezione Salentina. Sono intervenuti Ennio De Bellis, Francesca Gambetti, Giuseppe Girgenti, Lidia Palumbo. In serata il concerto “Fra Musica e Filosofia”, al Museo Diocesano di Taranto con Dante Roberto (pianoforte) e Grazia Meremonti (voce). Di grande interesse, nella tarda mattinata di sabato, il confronto con l’attore e regista Michele Riondino. L’ultimo atto di “Perìpatos” sarà il Banchetto di Archita che si svolgerà domenica mattina, dalle 12 alle 14. Un pranzo solidale che riprende un’antica tradizione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Unicef di Taranto.

“Perìpatos”, Festival della Filosofia è ideato e programmato dalla SFI di Taranto e Salentina, dalla Rete dei Licei “Koinonia” e dalla Società Cooperativa Museion. Partner dell’iniziativa è Programma Sviluppo. Sostengono l’evento Regione Puglia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Patrocinio di: Università “A. Moro” di Bari; Comune e Provincia di Taranto; Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia; XXV World Congress of Philosophy; Conservatorio musicale Paisiello; Centro di ricerca della Tradizione Aristotelica. Con la collaborazione di: Aps Taras 300; Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Taranto; Società Dante Alighieri Taranto; Comunità Ellenica Taranto; Comitato provinciale Unicef Taranto.