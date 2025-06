Festa della Musica, il programma del MArTA

Riecheggiano le note moderne di Achille Lauro, Simone Cristicchi e quelle del premio Oscar Dario Marianelli: firmano i Quadri Sonori realizzati insieme all’Orchestra della Magna Grecia. Al pian terreno è “The Lioness” (la leonessa) Amy Winehouse, celebrata nella personale del fotograto Charles Moriarty per Medimex, ad accogliere i visitatori sabato 21 giugno durante la 31^ edizione della Festa della Musica che sarà celebrata all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto con l’apertura straordinaria fino alle 23.30.

Un viaggio che il MArTA propone a ritroso nel tempo, partendo dalle rock e pop star contemporanee fino al percorso tra le collezioni permanenti del Museo: uno, quello tarantino, particolarmente ricco di testimonianze collegate agli antichi strumenti musicali.

Il percorso, ideato appositamente per l’occasione, guiderà i visitatori alla riscoperta degli antichi strumenti musicali esposti al MArTA — come la cetra, la lira, l’arpa, iltympanon e l’aulòs — conservati in originale o raffigurati sulle ceramiche greche e romane. Questi strumenti raccontano la centralità della musica nei riti religiosi, nei simposi, negli eventi sportivi e nelle celebrazioni pubbliche dell’epoca.

Momento centrale dell’esperienza sarà la presentazione e l’ascolto condiviso di tre “quadri sonori”, installati su ciascun piano del museo. Attraverso leggii interattivi e la scansione di QR code, sarà possibile ascoltare composizioni musicali inedite realizzate appositamente per il MArTA.

“I cantautori Achille Lauro, Simone Cristicchi e il maestro premio oscar Dario Marianelli, lasciandosi suggestionare dal viaggio attraverso le sale del MArTA hanno composto brani ispirati dai reperti del Museo: le “Veneri di Parabita”, le tele della “Collezione Ricciardi” e l’aulòs, con l’idea di riportare in vita il suono di strumenti per noi oramai sconosciuti e reinterpretandoli attraverso il loro genio con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia” – dice la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone.

Una serata unica, in cui storia e musica si fondono per regalare ai visitatori un’esperienza sensoriale coinvolgente e originale.

L’attività comincerà alle ore 20.00 ed è gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo del biglietto di ingresso al museo è di 10 euro per gli adulti, 2 euro dai 18 ai 25 anni e gratuito per i minori e per le categorie previste in normativa.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata al numero 099 4532112, comunicando il proprio nome e cognome, email, telefono e numero di partecipanti.