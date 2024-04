Festa degli aquiloni l’uno maggio a Crispiano

La magia della primavera si risveglia e con il ritorno di “RagazzArci in Festa 2024” con la nuova edizione de “La festa degli Aquiloni” quest’anno, patrocinata dal Comune di Crispiano e sostenuta dal Consiglio della Regione Puglia. La festa si terrà il primo maggio alla Masseria Pizzica a partire dalle ore 10.00. Questo evento, radicato nella comunità dal 1989, vedrà bambini, famiglie e amici riunirsi in un campo aperto per dare vita a una danza aerea di aquiloni colorati.



L’ingresso al parco è libero gratuito e durante il giorno sarà possibile partecipare ai laboratori per la costruzione degli aquiloni. L’occasione per trascorrere una piacevole giornata in famiglia a contatto con la natura. Quest’anno, “RagazzArci in Festa” è anche un invito a riflettere sul tema “La Bellezza Salverà il Mondo”. La bellezza diventa un ponte che collega l’arte, la natura e le relazioni umane, sottolineando come la cultura e l’interazione sociale possano effettivamente salvare il mondo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sede del Circolo ARCI-UISP di Crispiano aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00. (Foto fornita da Circolo Arci-Uisp Crispiano).