Ferraris, il 16 ottobre c’è Simone Bianco. Illustre ex studente

Il Liceo Ferraris di Taranto e l’associazione ALF “Amici del Liceo Ferraris” hanno organizzato per mercoledì 16 ottobre 2024 (16:30) nell’aula magna “P. Fullone” (sede via Mascherpa 18) l’incontro con Simone Bianco, vicepresidente dell’“Altos Labs institute of Computation”, sul tema “Può l’intelligenza artificiale farci restare giovani?”.

La questione è se, e in quale misura, si possa prevenire l’invecchiamento, restituire la salute alle cellule malate, invertire il corso delle malattie. A queste e ad altre domande risponderà un illustre tarantino – ‘perché tale è Simone Bianco – posto a capo di un gruppo formato da Premi Nobel e scienziati di primissimo livello, impegnati nelle loro ricerche presso gli “Altos Labs”, una delle startup più finanziate del Pianeta’ ricordano dal liceo.

Diplomatosi al “Ferraris” di Taranto, ‘Bianco studia fisica all’Università di Pisa e consegue il dottorato di ricerca presso la University of North Texas. Passa quindi in Virginia, al College of William and Mary, operando in collaborazione con l’ufficio di ricerca della Marina Militare Americana (US Naval ResearchLab), e quindi a Washington, dove si appassiona alla biologia e alle neuroscienze ed inizia a occuparsi di malattie infettive e rare. Successivamente si trasferisce all’Ospedale dell’Università della California – si legge nella nota del liceo tarantino – dove lavora sul cancro e si avvicina alla biologia cellulare, sviluppando una nuova generazione di vaccini contro la poliomelite. Nel 2014, all’interno di IBM Ricerca, diventa il responsabile della task force contro il virus Ebola. Vince un ingente sussidio del governo americano – 50 milioni di dollari stanziati dalla National Science Foundation – per studi nel campo della biologia sintetica, usando matematica, fisica e intelligenza artificiale. Ma ecco, giunto all’apice del successo, accetta la chiamata di Altos Labs rinunciando a soldi, gloria, carriera, team, fama in un campo in cui era particolarmente riconosciuto, per ripartire da zero, pur di avventurarsi in un nuovo campo di ricerca, foriero di un impatto benefico innovativo sulla vita delle persone’.

Talento, dunque, sviluppato con audacia, tantissimo lavoro, pubblicando moltissimi articoli scientifici di qualità, animando un TED (“Technology, Entertainement and Design” Talk) visto da oltre un milione di persone. Tutto questo è Simone Bianco, ‘che mercoledì prossimo tornerà nella “sua” scuola, nella nostra Taranto, insigne cittadino tarantino del mondo, per parlare di ricerca e futuro a chi oggi siede tra i suoi stessi banchi, e alla cittadinanza tutta. Ricostruirà il suo percorso da allievo del Liceo “Ferraris” a vice presidente di Altos Labs; porterà la sua testimonianza di tarantino impegnato all’estero ma sempre legato alla sua terra’.

L’incontro sarà introdotto dal dirigente del liceo, Marco Dalbosco, e moderato da Claudio Ingrosso, brillante allievo diplomatosi lo scorso anno presso il “Ferraris”.