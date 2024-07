Ferrari, MM, Taranto, record di velocità su Nave Garibaldi

Missione compiuta per Fabio Barone e per il suo team guidato da Modesto Menabue, tecnico Ferrari per oltre 40 anni con 520 GP in Formula 1. Il pilota, già detentore di ben 5 World Guinness Record, ha stabilito il nuovo record di velocità a bordo di un’auto sul ponte di volo di una portaerei superando i 152 km/h. L’impresa è stata compiuta questa mattina su Nave Garibaldi, incrociatore portaeromobili della Marina Militare italiana, ormeggiato alla Base Navale Mar Grande di Taranto.

Il precedente record era stato stabilito il 3 settembre del 2019 da Shea Holbrook, pilota americana che a bordo della portaerei, la USS Hornet aveva raggiunto la velocità massima di 145 km/h (90,58 miglia orarie) guidando una Porsche Taycan, percorrendo 128,62 metri in 10”7. Il pilota romano ha guidato una Ferrari SF90 Stradale, vettura ibrida e non elettrica, per quanto dotata di trazione integrale, di un V8 biturbo coadiuvato da tre motori elettrici da 1.000 cv.

Non solo potenza e velocità. Il nuovo record ha avuto anche una connotazione sociale finalizzata all’inclusione e realizzata in collaborazione con l’Associazione “Abilmente Insieme Onlus” di Galatina (Lecce), intitolata “Meccanici per un giorno”. Ragazzi e ragazze diversamente abili, infatti, hanno coadiuvato il team di meccanici.

Oltre ad essere stata realizzata a Taranto, c’è anche un’impresa tarantina che ha collaborato attivamente alla buona riuscita dell’evento. Si tratta della Peyrani Heavy Lift (Gruppo Peyrani). “Abbiamo effettuato – spiega l’amministratore delegato Domenico D’Erchia – il trasporto della Ferrari a bordo di nave Garibaldi ed abbiamo agevolato la salita delle persone con disabilità sull’unità navale”.