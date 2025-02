Fatti di favole, ecco il progetto presentato a Massafra

Un percorso di promozione della lettura che punta a trasformarla in un’abitudine diffusa e accessibile a tutti, partendo dal genere letterario della favola. È quanto si propone il progetto “Fatti di favole”, vincitore del bando CEPELL 2023 e presentato nella biblioteca comunale “Paolo Catucci” di Massafra.

Sono intervenuti la subcommissaria prefettizia del Comune di Massafra, Rosa Anna Giulitto, il dirigente alla 1^ ripartizione Francesco Resta, la referente della biblioteca comunale e coordinatrice del progetto Giuseppina Vino e i rappresentanti degli enti partner del progetto.

Il progetto, che vede la biblioteca comunale “Paolo Catucci” come partner capofila, coinvolge lettori di tutte le età, anche con disabilità, e per l’efficacia della rete creata tra scuole, biblioteche, associazioni culturali e altri enti del territorio. “Fatti di favole” è trasversale a tutte le discipline messe in campo, come teatro, cinema, lettura, e pone al centro l’incentivazione a leggere coinvolgendo processi cognitivi, affettivi ed emotivi. Attraverso la lettura delle favole ci si rivolgerà a un numero ampio di cittadini, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e agli anziani.

Le attività che si svilupperanno nei diversi laboratori saranno curate dalla biblioteca comunale, dal Teatro delle Forche, dall’APS Il Serraglio / Vicoli Corti, da Massafra World Library / Lions Digital Book Library Coop Sociale, dall’APS Le belle città, da Antonio Dellisanti Editore e dalla cooperativa sociale Domus.

Tutti i dettagli qui https://www.facebook.com/profile.php?id=61571968067558

“Il Comune di Massafra, riconosciuto come “Città che Legge” dal Centro per il libro e la lettura del

Ministero della Cultura, per questo progetto si è aggiudicato un finanziamento di 27.000 euro,

piazzandosi al secondo posto della graduatoria nazionale che ha premiato soltanto 9 progetti tra i 45

presentati da Comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti. Si tratta dell’unico Comune pugliese vincitore

in questa fascia” evidenziano gli organizzatori nella nota a margine della presentazione.