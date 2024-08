Fargetta e la squadra di Radio Deejay a Ginosa Marina con “Vertical Summer Tour”

Dopo il lancio di Bibione e le tappe di Cervia, Civitanova Marche, Castiglione della Pescaia e San Salvo, il Vertical Summer Tour di cui è partner Radio Deejay, i prossimi 7- 8 agosto approda in provincia di Taranto, a Ginosa Marina. La località della costa ionica è nota per le acque cristalline per le quali le sono state assegnate la Bandiera Blu e 3 Vele Blu da Legambiente. Caratteristica predominante delle spiagge di Ginosa è la pineta di arbusti di macchia mediterranea che incornicia per chilometri tutto il litorale. Tali Pinete rientrano nell’area naturale protetta “Pinete dell’Arco Ionico”.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di oltre 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.



Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro. Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Mario Fargetta, Vic, I Vitiello’s, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani, Wad. E proprio Mario Fargetta sarà presente l’8 agosto dalle 21 come protagonista del DJ Set: Mario “Get Far” Fargetta è lo storico DJ del programma cult-dance Deejay Time, in onda da quasi 40 anni su Radio Deejay.