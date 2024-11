Fare Poesia, Chiara Carminati a Taranto nella biblioteca Acclavio

‘’Fare Poesia” vedrà protagonista l’autrice Chiara Carminati. Appuntamento nell’agorà della Biblioteca Civica Pietro Acclavio, lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 17:30.

L’incontro, aperto al pubblico, offre un’opportunità per dialogare con l’autrice e scoprire come integrare la poesia nelle attività di promozione della lettura. È un evento di grande interesse per bibliotecari e insegnanti e rappresenta anche un’occasione preziosa per i genitori desiderosi di leggere con i propri figli.

Il pomeriggio in Biblioteca offre così l’opportunità di scoprire il metodo didattico della Carminati, che incoraggia un’immersione completa nelle parole attraverso l’uso di tutti i sensi.

L’appuntamento è co-organizzato dal Comune di Taranto e i Presidi del libro Dickens – il Granaio

L’autrice dialogherà con

Giulia Galli, Presidi del libro Dickens – il Granaio

Eugenia Croce , Biblioteca Civica Pietro Acclavio

Monica Golino, Biblioteca Civica Pietro Acclavio

Chiara Carminati è autrice e traduttrice, scrive poesie, romanzi, racconti e testi teatrali per bambini e ragazzi. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di formazione per insegnanti e bibliotecari, oltre che laboratori e incontri presso scuole e biblioteche. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. Ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui il Premio Strega Ragazzi per il romanzo Fuori fuoco (Bompiani), tradotto in francese e giapponese, il Premio Camaiore e il Premio Cappello per le poesie di Viaggia verso (Bompiani) e il Premio Nati per Leggere per A fior di pelle (Lapis). È stata candidata italiana all’Hans Christian Andersen Award (2016 e 2018) e all’Astrid Lindgren Memorial Award dal 2021 al 2024.

Tra i suoi libri più recenti, il romanzo Nella tua pelle (Bompiani) e le poesie dell’albo fotografico Batti cuore (Lapis).

Il suo sito è www.parolematte.it