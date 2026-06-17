FacTA, 50mila per per otto progetti culturali: il bando di Taranto 25

La Fondazione Taranto 25 lancia il bando FacTA(Fare Cultura a Taranto), competizione culturale ideata ‘per sostenere la nascita e lo sviluppo di proposte innovative ad alto impatto sul territorio di Taranto e della sua provincia’ spiegano i promotori.

Il valore del bando ammonta a 50mila eurocomplessivi. Saranno finanziate le prime 8 proposte classificate, così suddivise in base ad una graduatoria di merito che sarà valutato da un’apposita e qualificata commissione:

• PRIMA e SECONDA classificata: contributo a fondo perduto di € 10mila ciascuna (PremioSpeciale Taranto Cultura Viva)

• Dalla TERZA all’OTTAVA classificata: contributo a fondo perduto di € 5mila ciascuna

Le proposte candidate devono rientrare in uno o più dei seguenti settori d’intervento:

1. Patrimonio & Identità: Storia magnogreca, tradizioni marinare, Settimana Santa, artigianato e dialetto.

2. Arti Performative: Teatro, danza, musica, circo contemporaneo e festival.

3. Arti Visive & Design: Mostre, street art e design urbano per la rigenerazione degli spazi.

4. Letteratura & Cultura Digitale: Festival del libro, podcast culturali e archivi digitali.

5. Educazione & Inclusione: Laboratori per minori, contrasto alla dispersione scolastica e superamento delle differenze.

6. Turismo Culturale: Itinerari tematici, turismo lento e valorizzazione dei centri storici.

7. Economia Creativa: Imprenditorialità culturale e modelli di business sostenibili.

8. Blue Culture & Mediterraneo: Cultura del mare e valorizzazione della città marittima.

9. Cultura agreste: Valorizzazione delle tradizioni e dei luoghi dell’entroterra tarantino.

ATTENZIONE: ogni soggetto (leggi bando per i dettagli) può presentare una sola proposta progettuale, pena l’esclusione !

Come candidarsi

1. Inviare una prima richiesta via email a cultura@fondazionetaranto25.it, descrivendol’idea progettuale e le motivazioni.

2. Compilare il formulario di approfondimento che sarà ricevuto via email, allegando i documenti richiesti.

3. La scadenza per l’invio delle candidature è il 31 ottobre 2026 alle ore 23:59.

I progetti vincitori saranno presentati ufficialmente durante l’evento finale previsto per gennaio 2027.

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