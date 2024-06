Fabs Padel Center, due squadre promosse in serie C

Puglia, Fabs Padel Center di San Giorgio Ionico ha conquistato una doppia promozione in Serie C con le squadre maschile e femminile. Netto il percorso delle donne, squadra composta da Valentina Fabbiano, Sara Valentini, Simona Ceglie, Giulia Forina, Alessandra Viesti, Susan O’brien e Maria Maggio. Hanno conquistato i playoff dominando il girone da imbattute. Nello scontro finale ha avuto la meglio contro il CT Smash di Torre Santa Susanna, vincendo l’andata per 2-1 e il ritorno a casa con un netto 3-0.

Il team maschile, composto da Jose Maria Del Campo, Roberto Fabbiano, Alessandro Costantino, Marcello Zanon, Michele Mauro Attolino, Antonio Leuzzi, Emanuele De Comito, Christian D’addario, Andrea Camarda, Andrea Murianni, Domenico Panariti e Simone Laghezza, è approdato ai playoff dopo un girone dominato (solo una sconfitta per 2-1 contro il Brindisi).

Nella fase finale della competizione, la squadra maschile del Fabs, dopo una vittoria casalinga contro il Gioia del Golle per 3-0 nella gara di andata, ha subito una sconfitta per 2-1 nella partita di ritorno. Nonostante ciò, la squadra è riuscita a garantirsi la promozione grazie al punteggio complessivo di 4-2.

Grande soddisfazione per tutto lo staff del nuovo centro sportivo di San Giorgio Jonico, che, dopo meno di un anno dall’apertura, è riuscito ad ottenere il massimo risultato con la promozione di entrambe le squadre in Serie C.

La prossima stagione vedrà il Fabs Padel Center confrontarsi con squadre provenienti da tutta la Puglia. Il promotore e fondatore del progetto, l’ex tennista Thomas Fabbiano, si dichiara “contentissimo per la promozione di entrambe le squadre in Serie C. Uno degli obiettivi che avevamo insieme ai miei fratelli – spiega – era quello di portare in giro per la Puglia il nome del nostro paese attraverso il nostro centro. Oggi possiamo dire che ci stiamo riuscendo, grazie ai ragazzi delle squadre che, pur giovanissimi, si sono fatti valere in tutto il campionato. Continueremo a lavorare duramente affinché si possano avvicinare sempre più famiglie e praticanti a questo meraviglioso sport”.