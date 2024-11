“Fabbriche Aperte”, le eccellenze del Made in Puglia aprono a turisti e visitatori

Nel fine settimana tra il 30 novembre e l’1 dicembre 2024, circa 40 siti industriali della Puglia, attivi o che ospitano musei e spazi espositivi legati alle attività manifatturiere, apriranno le porte a turisti e visitatori per far conoscere un patrimonio che ha reso grande la Puglia. L’iniziativa si chiama “Fabbriche Aperte” – Visitiamo le imprese eccellenze del “Made in Puglia” ed è organizzata da Nextwork Scrl che ha costituito la rete “Make it in Puglia”. Il progetto si avvale dell’azione di Puglia Promozione nell’ambito del bando Avviso Pubblico “Prodotti Turistici” – Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8.





“Fabbriche Aperte” sarà presentato martedì 26 novembre 2024, alle ore 11.00, nella Sala Giunta della Camera di commercio di Bari.

Il progetto vuole ampliare il ventaglio delle esperienze possibili in Puglia intercettando anche i segmenti più esigenti della domanda turistica, mediante lo sviluppo di brand territoriali legati a produzioni riconoscibili in Italia e all’estero. In questo modo, inoltre, si agevola la scoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale e tecnologico di aziende, musei d’impresa e siti di archeologia industriale.



“Fabbriche Aperte – spiegano gli organizzatori – è un’assoluta novità in Puglia per conoscere la storia ed i protagonisti delle imprese, i processi produttivi e le tecnologie, i prodotti e la visione. Un modo per raccontare il meglio della tradizione e dell’innovazione pugliese: il bello, il buono, il ben fatto”. Partner del progetto sono: Confindustria, Confartigianato, CNA e Confcommercio di Puglia, Unioncamere Puglia, il Club Cultura di Confindustria Bari-Bat.