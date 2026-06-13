Evo Festival 2026, il programma

Musica d’autore, spettacolo, convivialità e luoghi capaci di raccontare la Puglia nelle sue atmosfere più autentiche. Torna il Live EVO Festival, che nel 2026 celebra la sua ottava edizione con quattro appuntamenti in programma tra giugno e agosto, a cura dell’Associazione Sofy Music, con la direzione artistica di Martino De Cesare.

Il festival conferma la sua vocazione: portare grandi artisti in location suggestive, costruendo intorno alla musica e allo spettacolo dal vivo un’esperienza che unisce ascolto, paesaggio e incontro. Quest’anno il percorso partirà dal mare, nella cornice elegante del Mon Rêve Ecogreen Resort di Taranto, per poi proseguire nel cuore della Valle d’Itria, nella Masseria Quis Ut Deus, sulla S.P. 49 km 10+750 di Crispiano, luogo già legato alla storia del festival.

L’apertura è in programma martedì 23 giugno, alle 21.30, al Mon Rêve di Taranto, con Alberto Fortis, protagonista di una serata tra musica, poesia e grandi storie da ascoltare sotto le stelle. Il cantautore porterà il pubblico in un viaggio attraverso i brani che hanno segnato la storia della musica italiana, in una cornice affacciata sul mare.

Il Live EVO Festival proseguirà sabato 27 giugno nella Masseria Quis Ut Deus con Paolo Sassanelli, attore e regista pugliese, volto amato del cinema, della televisione e del teatro. Sul palco porterà ironia, racconti e sensibilità artistica, in uno degli scenari più affascinanti del territorio. Sarà anche l’occasione per presentare il disco di Martino De Cesare, in uscita il 26 giugno con Nar International “In a sentimental sud” con il brano “E sei” interpretato da Mario Rosini. Sul palco ci sarà anche uno show cooking di tubetti con le cozze a cura di “Cucina e bottega”, che saranno poi offerti al pubblico.

Domenica 28 giugno, sempre nella Masseria Quis Ut Deus, sarà la volta di Nino Buonocore, tra gli interpreti più raffinati della canzone italiana. Le sue sonorità eleganti e senza tempo accompagneranno il pubblico in una serata di musica intensa, tra melodia, memoria ed emozione.

Il calendario si chiuderà giovedì 27 agosto, ancora alla Masseria Quis Ut Deus, con Mario Rosini e Orchestra Terra del Sole. Pianista, cantante e musicista pugliese, Rosini sarà protagonista del gran finale del festival, tra jazz, soul e vibrazioni live da vivere sotto le stelle.

Il Live EVO Festival 2026 rinnova così il legame con il territorio e con una Puglia che sceglie la cultura come occasione di relazione, accoglienza e valorizzazione dei luoghi. Un progetto che negli anni ha costruito la propria identità intorno all’incontro tra arti performative, comunità, paesaggio e cultura mediterranea, mantenendo vivo il riferimento all’olio extravergine d’oliva come simbolo di radici, lavoro agricolo e appartenenza.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21.30.

I biglietti sono disponibili su Posto Riservato.

Il Live EVO Festival è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Promozione.

PROGRAMMA

Martedì 23 giugno – ore 21.30

Alberto Fortis

Mon Rêve Ecogreen Resort – Taranto

Sabato 27 giugno – ore 21.30

Paolo Sassanelli

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano

Domenica 28 giugno – ore 21.30

Nino Buonocore

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano

Giovedì 27 agosto – ore 21.30

Mario Rosini e Orchestra Terra del Sole

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano

BIGLIETTI

Disponibili su Posto Riservato.