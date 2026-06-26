Skip to main content

, , , , ,

Eventi gratuiti e a pagamento, tutto sui Giochi del Mediterraneo di Taranto

Pubblicato | da Redazione

Servirà comunque il biglietto di ingresso, che sia gratuito o a pagamento. Da ieri sono intanto in vendita i tagliandi per la cerimonia inaugurale del 21 agosto, inizio ore 20 nel rinnovatissimo stadio Erasmo Iacovone. Ultimi lavori in corso a Taranto (opere pubbliche in via di ultimazione e rifiniture varie…) a meno di 60 giorni dallo start dell’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, la macchina burocratica accelera e lancia on line l’acquisto dei tagliandi.

Screenshot

Dove acquistare i biglietti 

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente sul portale ufficiale Vivaticket, all’indirizzo ta2026.vivaticket.it.

Cerimonia di Apertura — prezzi e settori 

CategoriaSettorePrezzo
Categoria ATutto il secondo anello15 €
Categoria BCurve e primo anello Tribuna Est25 €
Categoria CTribuna Ovest40 €


Gli eventi a pagamento 

Oltre alla Cerimonia di Apertura, sarà previsto un biglietto per:

EventoImpianto
Cerimonia di Apertura e di ChiusuraStadio Iacovone
AtleticaSalinella Athletics Field
NuotoTorre D’Ayala Swimming Stadium
Ginnastica artistica e ritmicaGrottaglie Sports Hall
PallavoloPalaventura, Palapentassuglia, Palamazzola
Basket 3×3Peripato Gardens
TennisMagna Grecia Tennis Center
PallanuotoTorre D’Ayala Swimming Stadium
CalcioStadio Iacovone, Giovanni Paolo II, Fanuzzi
PallamanoConversano e Fasano Sports Hall
SchermaPalaricciardi Sports Hall


Gli eventi gratuiti 

L’accesso sarà invece gratuito per:

EventoImpianto
Tiro con l’arcoNew Archery Field
BadmintonFrancavilla Fontana Sports Hall
BocceMontemesola Sports Hall
BoxeSan Giorgio Jonico Sports Hall
CanoaCimino Park
CanottaggioCimino Park
CiclismoCity Circuit e Valle d’Itria Tour
EquitazioneHorse Club Terra Jonica
JudoWojtyla Sports Hall
KarateWojtyla Sports Hall
LottaWojtyla Sports Hall
PadelSalinella Mediterranean Urban Park
Sollevamento pesiSan Giorgio Jonico Sports Hall
Skateboard e Skate maratonaSalinella Urban Park e Urban Circuit
TaekwondoGiovanni Paolo II Sports Hall
TennistavoloGiovanni Paolo II Sports Hall
TiroMunicipal Sports Facility e Albano Sports Hall
TriathlonWaterfront Garibaldi e Urban Circuit
VelaMar Grande

Attenzione: anche per gli eventi gratuiti è necessario munirsi del biglietto. L’ingresso è a titolo gratuito, ma l’accesso agli impianti è consentito solo con regolare biglietto, da ritirare sul portale ufficiale ta2026.vivaticket.it.


Cerimonia di apertura

La vendita parte dall’evento simbolo della manifestazione: assicurati il tuo posto alla Cerimonia di Apertura del 21 agosto 2026 e preparati a vivere la grande festa dello sport del Mediterraneo a Taranto.

➤ Acquista ora su ta2026.vivaticket.it

Leggi anche