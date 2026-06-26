Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Il lato bello, Sport
Eventi gratuiti e a pagamento, tutto sui Giochi del Mediterraneo di Taranto
Servirà comunque il biglietto di ingresso, che sia gratuito o a pagamento. Da ieri sono intanto in vendita i tagliandi per la cerimonia inaugurale del 21 agosto, inizio ore 20 nel rinnovatissimo stadio Erasmo Iacovone. Ultimi lavori in corso a Taranto (opere pubbliche in via di ultimazione e rifiniture varie…) a meno di 60 giorni dallo start dell’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, la macchina burocratica accelera e lancia on line l’acquisto dei tagliandi.
Dove acquistare i biglietti
I biglietti saranno acquistabili esclusivamente sul portale ufficiale Vivaticket, all’indirizzo ta2026.vivaticket.it.
Cerimonia di Apertura — prezzi e settori
|Categoria
|Settore
|Prezzo
|Categoria A
|Tutto il secondo anello
|15 €
|Categoria B
|Curve e primo anello Tribuna Est
|25 €
|Categoria C
|Tribuna Ovest
|40 €
Gli eventi a pagamento
Oltre alla Cerimonia di Apertura, sarà previsto un biglietto per:
|Evento
|Impianto
|Cerimonia di Apertura e di Chiusura
|Stadio Iacovone
|Atletica
|Salinella Athletics Field
|Nuoto
|Torre D’Ayala Swimming Stadium
|Ginnastica artistica e ritmica
|Grottaglie Sports Hall
|Pallavolo
|Palaventura, Palapentassuglia, Palamazzola
|Basket 3×3
|Peripato Gardens
|Tennis
|Magna Grecia Tennis Center
|Pallanuoto
|Torre D’Ayala Swimming Stadium
|Calcio
|Stadio Iacovone, Giovanni Paolo II, Fanuzzi
|Pallamano
|Conversano e Fasano Sports Hall
|Scherma
|Palaricciardi Sports Hall
Gli eventi gratuiti
L’accesso sarà invece gratuito per:
|Evento
|Impianto
|Tiro con l’arco
|New Archery Field
|Badminton
|Francavilla Fontana Sports Hall
|Bocce
|Montemesola Sports Hall
|Boxe
|San Giorgio Jonico Sports Hall
|Canoa
|Cimino Park
|Canottaggio
|Cimino Park
|Ciclismo
|City Circuit e Valle d’Itria Tour
|Equitazione
|Horse Club Terra Jonica
|Judo
|Wojtyla Sports Hall
|Karate
|Wojtyla Sports Hall
|Lotta
|Wojtyla Sports Hall
|Padel
|Salinella Mediterranean Urban Park
|Sollevamento pesi
|San Giorgio Jonico Sports Hall
|Skateboard e Skate maratona
|Salinella Urban Park e Urban Circuit
|Taekwondo
|Giovanni Paolo II Sports Hall
|Tennistavolo
|Giovanni Paolo II Sports Hall
|Tiro
|Municipal Sports Facility e Albano Sports Hall
|Triathlon
|Waterfront Garibaldi e Urban Circuit
|Vela
|Mar Grande
Attenzione: anche per gli eventi gratuiti è necessario munirsi del biglietto. L’ingresso è a titolo gratuito, ma l’accesso agli impianti è consentito solo con regolare biglietto, da ritirare sul portale ufficiale ta2026.vivaticket.it.
Cerimonia di apertura
La vendita parte dall’evento simbolo della manifestazione: assicurati il tuo posto alla Cerimonia di Apertura del 21 agosto 2026 e preparati a vivere la grande festa dello sport del Mediterraneo a Taranto.
➤ Acquista ora su ta2026.vivaticket.it