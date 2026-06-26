Eventi gratuiti e a pagamento, tutto sui Giochi del Mediterraneo di Taranto

Servirà comunque il biglietto di ingresso, che sia gratuito o a pagamento. Da ieri sono intanto in vendita i tagliandi per la cerimonia inaugurale del 21 agosto, inizio ore 20 nel rinnovatissimo stadio Erasmo Iacovone. Ultimi lavori in corso a Taranto (opere pubbliche in via di ultimazione e rifiniture varie…) a meno di 60 giorni dallo start dell’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, la macchina burocratica accelera e lancia on line l’acquisto dei tagliandi.







Dove acquistare i biglietti

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente sul portale ufficiale Vivaticket, all’indirizzo ta2026.vivaticket.it.

Cerimonia di Apertura — prezzi e settori

Categoria Settore Prezzo Categoria A Tutto il secondo anello 15 € Categoria B Curve e primo anello Tribuna Est 25 € Categoria C Tribuna Ovest 40 €





Gli eventi a pagamento

Oltre alla Cerimonia di Apertura, sarà previsto un biglietto per:

Evento Impianto Cerimonia di Apertura e di Chiusura Stadio Iacovone Atletica Salinella Athletics Field Nuoto Torre D’Ayala Swimming Stadium Ginnastica artistica e ritmica Grottaglie Sports Hall Pallavolo Palaventura, Palapentassuglia, Palamazzola Basket 3×3 Peripato Gardens Tennis Magna Grecia Tennis Center Pallanuoto Torre D’Ayala Swimming Stadium Calcio Stadio Iacovone, Giovanni Paolo II, Fanuzzi Pallamano Conversano e Fasano Sports Hall Scherma Palaricciardi Sports Hall





Gli eventi gratuiti

L’accesso sarà invece gratuito per:

Evento Impianto Tiro con l’arco New Archery Field Badminton Francavilla Fontana Sports Hall Bocce Montemesola Sports Hall Boxe San Giorgio Jonico Sports Hall Canoa Cimino Park Canottaggio Cimino Park Ciclismo City Circuit e Valle d’Itria Tour Equitazione Horse Club Terra Jonica Judo Wojtyla Sports Hall Karate Wojtyla Sports Hall Lotta Wojtyla Sports Hall Padel Salinella Mediterranean Urban Park Sollevamento pesi San Giorgio Jonico Sports Hall Skateboard e Skate maratona Salinella Urban Park e Urban Circuit Taekwondo Giovanni Paolo II Sports Hall Tennistavolo Giovanni Paolo II Sports Hall Tiro Municipal Sports Facility e Albano Sports Hall Triathlon Waterfront Garibaldi e Urban Circuit Vela Mar Grande

Attenzione: anche per gli eventi gratuiti è necessario munirsi del biglietto. L’ingresso è a titolo gratuito, ma l’accesso agli impianti è consentito solo con regolare biglietto, da ritirare sul portale ufficiale ta2026.vivaticket.it.



Cerimonia di apertura

La vendita parte dall’evento simbolo della manifestazione: assicurati il tuo posto alla Cerimonia di Apertura del 21 agosto 2026 e preparati a vivere la grande festa dello sport del Mediterraneo a Taranto.

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