Europe Direct Taranto rinnova l’impegno per avvicinare l’Europa ai cittadini

Nei prossimi cinque anni Europe Direct Taranto moltiplicherà il suo impegno lungo tre principali direttrici. Un approccio territoriale, con le partnership con Comune e Provincia di Taranto e l’apertura di tre “info-desk” nelle aree orientale, occidentale e settentrionale della provincia ionica; un approccio incentrato sul benessere e il one health; un approccio euro-mediterraneo volto a valorizzare la dimensione internazionale di Taranto, a cominciare dai Giochi del Mediterraneo del 2026. In questo senso Europe Direct Taranto si rendere disponibile a fare da connettore tra il Comitato organizzatore dei Giochi e la Commissione europea per creare le più opportune sinergie.

Europe Direct Taranto ha presentato la nuova programmazione per il 2026/2030. La Rappresentanza della Commissione europea in Italia ha nuovamente accreditato il Centro, valutando in maniera positiva sia le azioni messe in campo tra il 2021 e il 2025, sia le linee programmatiche per il nuovo quinquennio. Un periodo ricco di novità, a cominciare dall’ingresso di nuovi compagni di viaggio come Comune e Provincia di Taranto che affiancheranno i partner storici Programma Sviluppo e ITS Academy Mobilità.

In apertura è intervenuta, collegata da Roma, Manuela Sessa, referente per l’Italia di Europe Direct , una rete che conta ben 46 centri sul territorio nazionale e oltre 400 in Europa. Nel portare il saluto della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, ha definito i centri Europe Direct “un presidio fondamentale di dialogo tra l’Unione europea e i cittadini. Sono i luoghi in cui l’Europa smette di essere un’astrazione e diventa ascolto e confronto”.

Secondo Silvio Busico, direttore generale Programma Sviluppo, “nei cinque anni appena trascorsi sono stati raggiunti risultati eccezionali. Ora avremo modo di proseguire fino al 2030 con Comune e Provincia, nostri nuovi compagni di viaggio. Queste partnership rafforzeranno la presenza dell’Europa sul territorio comunale e provinciale, portando all’organizzazione congiunta di iniziative sulle opportunità di sviluppo del territorio e sulla formazione dei giovani”.

Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità, ha sottolineato che “nel corso degli ultimi anni, oltre 100 studenti hanno avuto la possibilità di conoscere l’Europa grazie ad un borsa di studio Erasmus e di acquisire competenze professionali durante stage in aziende internazionali in Spagna e Polonia”. Annachiara Stefanucci, responsabile Europe Direct Taranto ha ricordato i risultati raggiunti. “Oltre 75 iniziative pubbliche e più di 50 incontri nelle scuole e nelle università. Per la prima volta siamo riusciti a portare a Taranto due commissari europei, Frans Timmermans e Elisa Ferreira. Partiamo da questi risultati per andare sicuramente oltre nel 2026/’30 guardando al territorio, alle imprese, ai giovani attraverso conferenze, laboratori, incontri e partecipazione attiva”.

“Il Comune di Taranto – ha detto l’assessore alle Attività produttive Francesco Cosa – condivide pienamente gli obiettivi del Centro Europe Direct e si rende disponibile a sostenere la nuova proposta progettuale in qualità di stakeholder istituzionale del territorio, nell’ottica di costruire un sistema informativo e formativo capillare e coeso, capace di accompagnare la comunità tarantina nel processo di integrazione e crescita europea”. Per Vito Parisi, vicepresidente Provincia di Taranto “nel quinquennio 2026/2030 il nostro impegno sarà rivolto a creare nuove antenne sul territorio per facilitare e amplificare l’esperienza positiva degli anni passati”. L’incontro è stato moderato da Sergio Piergianni, Project Manager Europe Direct Taranto.