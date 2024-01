“Esploriamo altri mondi”, al Ferraris di Taranto incontro con Giuliano Liuzzi

Perché cerchiamo altri mondi da abitare? Quali sono le caratteristiche che cerchiamo nei mondi vicini al nostro? Quali sono gli ingredienti per l’abitabilità? Attraverso il racconto del suo lavoro, Giuliano Liuzzi spiegherà quali siano i metodi usati per indagare la composizione di superfici e atmosfere planetarie di mondi vicini e lontani, usando la luce e l’esplorazione in situ. Mostrerà inoltre come questi metodi siano gli stessi utilizzati anche per comprendere e monitorare la situazione del nostro pianeta.

Il Liceo Ferraris di Taranto e l’associazione ALF “Amici del Liceo Ferraris” hanno organizzato per domani, martedì 16 gennaio 2024, alle 16:30,nell’aula magna “P. Fullone” della sede di via Mascherpa 18, l’incontro pubblico con Giuliano Liuzzi, ricercatore dell’Università della Basilicata, dal titolo “Esploriamo altri mondi”. Nato 35 anni fa a Taranto, Liuzzi consegue la Laurea Magistrale in Fisica presso l’Università del Salento a Lecce nel 2012. In seguito si trasferisce a Potenza, dove diventa Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Ambiente nel 2016. Dopo un anno come assegnista di Ricerca presso l’Università della Basilicata, viene selezionato dalla NASA a lavorare sulla missione ExoMars, e si trasferisce negli Stati Uniti nel 2017. Vi resta a lavorare fino all’estate 2022, quando vince un concorso come Ricercatore all’Università della Basilicata. Nel suo lavoro si occupa di Scienze Planetarie, studiando le atmosfere di Terra, Marte ed esopianeti e la loro evoluzione. Sulla Terra, studia la distribuzione dei gas serra e degli inquinanti in atmosfera, che hanno profonde conseguenze sul clima e sulla qualità dell’aria. Si occupa inoltre di sviluppare modelli per interpretare osservazioni satellitari di corpi del Sistema Solare. Da sempre appassionato di astronomia, Liuzzi è impegnato in numerosi progetti di ricerca e di divulgazione. Autore di oltre 60 articoli su riviste scientifiche, è stato insignito di numerosi premi per le sue ricerche, tra cui la prestigiosa Early Career Achievement Medal della NASA. L’incontro sarà introdotto dal dirigente scolastico del Ferraris-Quinto Ennio, prof Marco Dalbosco.