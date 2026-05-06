Erasmus, il Galilei accoglie a Taranto delegazioni da Spagna, Francia e Polonia

L’Istituto Comprensivo “Galilei” di Taranto ha aperto le braccia alle delegazioni Erasmus provenienti da Spagna, Francia e Polonia, dando ufficialmente avvio a una settimana di attività dedicate allo scambio culturale, linguistico e metodologico tra studenti e docenti europei (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dalla scuola).



L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+ che l’istituto porta avanti con l’obiettivo di promuovere una scuola aperta, inclusiva e profondamente connessa ai valori della cittadinanza europea.





La giornata si è aperta con il saluto istituzionale della dirigenza, che ha sottolineato l’importanza di costruire ponti educativi capaci di unire culture diverse e arricchire il percorso formativo degli studenti. “L’Erasmus è un’opportunità straordinaria per crescere insieme, condividere buone pratiche e sviluppare competenze che guardano al futuro. Un ponte che unisce studenti, docenti e scuole europee attraverso la collaborazione, la curiosità e il desiderio di crescere insieme. Accogliere queste delegazioni significa aprire le porte a nuove idee, nuove prospettive e nuove amicizie. Tre nazioni, anzi quattro, calcolando l’Italia, sono state unite sotto uno stesso progetto che è unico per i nostri due quartieri – spiega la dirigente Antonietta Iossa – tre nazioni, tra culture, modi diversi di guardare il mondo che oggi si incontrano qui, nella nostra comunità scolastica. Il nostro istituto è una realtà particolare ma molto dinamica, ricca di progetti, laboratori e attività, da oggi sempre più aperta verso l’Europa”.



A seguire, gli studenti dell’IC Galilei hanno presentato performance, lavori multimediali e attività preparate per l’occasione, mettendo in luce la creatività e la vivacità dell’istituto. Le delegazioni straniere hanno avuto modo di conoscere la scuola e il territorio con la visita della città a bordo del trenino turistico, raggiungendo inoltre la cattedrale di San Cataldo e la sede municipale dove hanno incontrato il sindaco Bitetti e il vicesindaco Giorno.



Inoltre hanno fatto il bagno nel mare di Taranto e assaggiato piatti di gastronomia locale. Particolarmente apprezzati sono stati gli spazi dedicati allo scambio tra pari, nei quali gli studenti italiani e quelli provenienti da Spagna, Francia e Polonia hanno potuto confrontarsi su abitudini, sistemi scolastici, lingue e interessi, scoprendo affinità e differenze che arricchiscono la loro visione del mondo.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con attività didattiche congiunte, workshop tematici e iniziative culturali che coinvolgeranno attivamente tutte le delegazioni. Presente inoltre l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone.