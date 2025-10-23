Enzo Rizzi presenta il suo nuovo volume a fumetti a Mercato Nuovo

Lunedì 27 ottobre 2025, alle 20.30, a Mercato Nuovo, Taranto, il fumettista Enzo Rizzi presenterà in anteprima il suo nuovo volume a fumetti: “Heavy Bone-il serial killer di rockstar” (“Cut-Up”publishing). L’evento si inserisce nell’ambito della ottava edizione di “Monsters – Fantastic Film Festival”.

Già autore de “La Grande Storia del Rock e del Metal a fumetti”, Rizzi insegna alla scuola di fumetto “Grafite” di Taranto ed ha pubblicato con “Cut-Up”, “NPE”, “Heavy Comics”. Torna con nuove storie dedicate al suo personaggio di maggior successo, tra i più trasgressivi ed iconici del fumetto italiano ed internazionale. Heavy Bone, infatti, è stato pubblicato negli Stati Uniti sulla prestigiosa rivista “Heavy Metal”.

Nel nuovo volume Heavy Bone è alle prese con il famigerato “Club 27”, cioè le rockstar morte al compimento del loro 27esimo compleanno. Il disegnatore tarantino, fondendo le sue grandi passioni, la musica rock, i fumetti horror e la cinematografia pulp, trent’anni fa esordì come illustratore per le maggiori riviste musicali italiane sino a giungere al mondo dei comics, diventando un punto di riferimento per chi ama la “musica disegnata”.

La copertina del fumetto scritto da Rizzi e disegnato da affermati fumettisti provenienti dal territorio ionico, è stata realizzata da una leggenda del fumetto mondiale, Simon LOBO Bisley. Il volume sarà presentato nei prossimi giorni anche a “Lucca Comics & Games 2025”.