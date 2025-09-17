Empired punta sul basket maschile, sarà main sponsor della Santa Rita Taranto in DR1

Empired Real Estate Development srl punta sulla pallacanestro maschile e diventa sponsor della Asd Santa Rita Basket Taranto, società che rappresenta la Città nel campionato di Divisione Regionale 1, stagione 2025/2026.

Enrico Cinquegrana, fondatore e Ceo del gruppo, è entusiasta di questa nuova avventura sportiva a supporto del quintetto che il prossimo 11 ottobre debutterà al Palafiom nel torneo 2025/2026. Empired Real Estate Development è oggi un partner strategico, in tutto il Sud Italia, per importanti retailer internazionali, sia nel settore delle costruzioni sia nel mondo dello sviluppo immobiliare.

“Oggi scegliamo di investire come main sponsor della Asd Santa Rita Taranto – spiega Cinquegrana – perché siamo convinti che lo sport sia un sano veicolo di valori, consentendo ai giovani di avere dei modelli educativi positivi e vincenti su cui basare la propria formazione”.

Soddisfazione in casa gialloblù. “Per noi – evidenzia Felice Zicari, presidente della Asd Santa Rita Basket Taranto – è un privilegio. Una realtà prestigiosa come Empired sceglie di sostenere concretamente il nostro progetto sportivo. Ringrazio di cuore Enrico Cinquegrana per questo supporto importante da imprenditore… e da primo tifoso’.