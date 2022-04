Educazione civica e tutela ambientale, le setttimane della Leonida. A Taranto

Le settimane delle Scienze alla scuola Moro-Leonida, a Taranto. Ecco il calendario dei prossimi giorni in tutti i plessi dell’istituto comprensivo presieduto dalla dirigente Loredana Bucci.

Gli studenti sono entrati nel vivo dei percorsi di Educazione civica e degli obiettivi fissati dall’Onu nell’Agenda 2030, a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, attraverso una serie di iniziative dedicate all’ambiente con particolare attenzione al mare. Le settimane delle Scienze hanno preso il via lo scorso 22 aprile – in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra – e termineranno il prossimo 13 maggio.





“L’ambiente – spiega la dirigente Bucci – rappresenta per tutti un “libro” di conoscenza, il terreno più fertile dove tutti si incontrano, tutti uguali, tutti diversi per offrire una pluralità di interventi, ma una unicità di intenti affinché si possa, insieme co-programmare e co-gestire il patrimonio sociale e culturale. L’implementazione della cultura matematico-scientifica vede quindi l’educazione ambientale,non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove non solo la conoscenza ma soprattutto lo studio di comportamenti utili e corretti, sia a livello individuale che collettivo”.

Partendo da questo presupposto, tra le iniziative previste per le settimane delle Scienze c’è “Un piccolo gesto al giorno per la nostra amata Terra”. Ogni giorno, dal 22 aprile e per i successivi 21 giorni, gli alunni potranno realizzare una delle 21 semplici azioni “sostenibili” scelte per loro dai docenti.

Altro evento, la “La Fiera del Mare: Progetto MareMoro 2022” in programma per giovedì 28 e venerdì 29 aprile. In occasione di questa iniziativa, nel plesso Leonida di via Lazio saranno esposti prodotti grafico-pittorici, letterari, fotografici e digitali, frutto di percorsi realizzati da tutte le classi di ogni ordine e grado dell’Istituto e finalizzati a scoprire le potenzialità del marecome risorsa privilegiata per il futuro della nostra città, recuperando la forza delle nostre radici autentiche. Per l’occasione ci saranno anche otto associazioni del territorio che praticano attività legate al mare e che illustreranno le loro attività.

Dal 2 al 13 maggio invece, nell’ambito del progetto “Esperto per un giorno”, gli alunni delle diverse classi diventeranno i protagonisti dell’iniziativa mettendo in campo le proprie competenze e trasformandosi in divulgatori scientifici o narratori di percorsi di ecosostenibilità e di Educazione civica per i compagni di altre classi. “Educare allo Sviluppo Sostenibile – conclude Loredana Bucci – risulta di importanza cruciale per innescare cambiamenti negli stili di vita di ciascuno, anche attraverso azioni e pratiche quotidiane, per costruire una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e sui principi della sostenibilità”.