Echi di Storia, appuntamento a Manduria: il calendario

Festival del Viaggio e della Scoperta che nella tappa di Manduria prende il titolo di Echi di Storia, che entra così nella sua fase conclusiva.

Si parte oggi, mercoledì 20 agosto, alle ore 21.00, sul sagrato della Chiesa Matrice della Santissima Trinità in via Marco Gatti 5, con il concerto di musica antica “Ierusalem Mirabilis et Beata – Canti e musiche sulle vie degli antichi pellegrinaggi”. A cura di Vania Palumbo e dell’Ensemble Concetus, lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso Gerusalemme, Santiago de Compostela, Assisi e la devozione mariana, con brani medievali che raccontano la forza simbolica del pellegrinaggio. Partecipazione libera e gratuita.

Giovedì 22 agosto alle ore 21.00, piazza Scegnu si trasformerà in un luogo di meraviglia con “Piccoli viaggi per grandi storie”: lo scrittore e narratore Gianluca Caporaso guiderà grandi e piccoli in una serata tra letture, racconti e tradizione orale, dove ogni parola diventa occasione di incontro. L’ingresso è libero.

Sempre il 22 agosto, dalle 21.00 alle 23.00, il Festival apre in via straordinaria le porte del Fonte Pliniano con un programma OFF di visite guidate notturne, realizzate in collaborazione con la Cooperativa Spirito Salentino.

Turni di accesso ogni mezz’ora fino alle 22.30 per gruppi di 25 persone.

Costo simbolico di 3 euro comprensivo di ticket e guida. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 338.1340466.

Gran finale con la sezione Teatro in Cammino. Mercoledì 27 agosto alle ore 20.30, con partenza dalla Chiesa Matrice della Santissima Trinità, DiscoverArt presenta “Prometeo. Il sogno di Giapeto”, un’esperienza immersiva tra mito, cammino e teatro.

Il percorso itinerante nel centro storico sarà arricchito da tre momenti scenici che narrano la vicenda del Titano Prometeo, reinterpretato come simbolo di coscienza, libertà e creazione.

La tappa di Manduria 2025 è un evento sostenuto, promosso e patrocinato dal Comune di Manduria, dall’’Assessore alla Cultura Michele Matino e dall’Assessore al Turismo LuigiaLamusta.

Il Festival è patrocinato dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, realizzato con la collaborazione di Popularia OdV e della Cooperativa Spirito Salentino, promosso dall’Associazione ContaminAzioni e diretto da Tiziana Magrì.