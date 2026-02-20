E’ del tarantino Roberto Ferri il ritratto ufficiale di Papa Leone

L’artista tarantino Roberto Ferri ha realizzato e consegnato personalmente a Papa Leone XIV il ritratto ufficiale del Pontefice. Il quadro è stato già sistemato nella Sala delle Congregazioni, al terzo piano del Palazzo Apostolico.



“Ho avuto il privilegio raro e profondo di vivere uno dei momenti più alti, intensi e significativi della mia carriera artistica – scrive il pittore sulla sua pagina Facebook – nella straordinaria cornice della Sala Ducale in Vaticano, sotto lo sguardo eterno di un grande capolavoro del Bernini”. (Foto tratta dal profilo Facebook dell’artista Roberto Ferri)

