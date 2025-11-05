Due Mari di Talenti, tutto pronto a Taranto per la quarta edizione

Due Mari di Talenti è il nome di un incrocio di strade diverse che portano a Taranto. E’ tutto pronto al teatro Orfeo per la quarta edizione di un evento che l’Aps Taranto 25 realizza per mettere in scena (è proprio il caso di dirlo) la narrazione pragmatica di una rete virtuosa.

edizione 2022

E’ infatti l’incontro tra tarantini che si realizzano lontano ma che non hanno mai mollato gli ormeggi. E’ la risposta alla necessità di annodare i link ditalenti, risultati, progetti da mettere a terra e cantieri di cose da fare. Insieme, venerdì sera, “circondati dalla passione civica dei soci di Taranto 25 e dai tantissimi ospiti previsti in platea – si legge nella nota dell’associazione – talenti affermati e Città si scambieranno i curricula scritti e da scrivere sotto il segno dei Due Mari. Venerdì alle 19, dunque, sul palco dell’Orfeo, Taranto 25 chiama a raccolta concittadini che altrove (ma mai troppo lontano..) si stanno affermando nei rispettivi campi di azione.

edizione 2023

Dal cinema allo sport, dalla tv alla scienza, dalle arti alla realtà… transitando da protagonisti il tempo che viviamo, frequentando il lavoro di qualità e la necessità di giungere tutti giorni ad un risultato visibile, tangibile, apprezzabile. Tanti anche quest’anno i protagonisti. Una per tutti Roberta Vinci, icona tarantina del tennis azzurro.

Un talento di casa come tutti gli altri che… ci riserviamo nello scrigno della sorpresa in attesa di alzare il sipario e conoscere quale sarà la proposta che ognuno dei nostri “talenti” proporrà di mettere a frutto sul territorio: gli ormai noti “ponti girevoli” da costruire e sui quali lavorare insieme.

Novità di questa edizione, la Next Gen ovvero un gruppo di giovani talenti che meritano di essere raccontati e supportati.

Appuntamento dunque a venerdì 7 novembre, sipario ore 19.30 – Teatro Orfeo. Conduce la serata Mauro Pulpito. Due Mari di Talenti 2025 è organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto e di Tecnopolis. Main sponsor Joule la Scuola di Eni per l’Impresa. Sponsor BCC di San Marzano, Porte dello Jonio gestito da Nhood, Carlo Fiorino hospital del Gruppo Neuromed.