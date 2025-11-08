Due Mari di Talenti, i nomi dei premiati da Taranto 25

Taranto 25 diventa Fondazione di partecipazione. Lo ha annunciato ieri sera Fabio Tagarelli sul palco dell’Orfeo aprendo la cerimonia Due Mari di Talenti 2025, condotta da Mauro Pulpito.

Cinque i tarantini premiati, ognuno dei quali è inoltre promotore di un’idea progettuale per Taranto, naturalmente legata al rispettivo ambito professionale, e annunciata sul palco dell’Orfeo. Si tratta di professionisti affermati a livello nazionale e che non hanno mai mollato gli ormeggi ionici…

Cinzia Tedesco – Cantante Jazz di fama internazionale e Manager. Roberta Vinci – Campionessa di Tennis. Monica Caradonna – Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Francesco Quatraro – Professore Ordinario di Economia presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino, Gianfranco Presicci – Direttore, Strategia e Operations, capo dello staff di direzione del presidente Google Cloud EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Inoltre, Silvestro Micera – Docente dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna – già premiato nell’edizione 2023, da ieri socio onorario di Taranto 25.





Delphis d’Oro Next Gen (è la novità introdotta nell’edizione 2025) agli Aktitude, classificati al secondo posto ad Italia’s Got Talent, a Bianca Del Vecchio, giovanissima ballerina tarantina, promessa della danza nazionale, e a due studenti del liceo Battaglini di Taranto:

Ciro Urselli (Medaglia d’Oro Olimpiadi Nazionali di Matematica) e Gianluca Maggi – Certàmen premio per la fisica.

Premiato infine Andrea Manica, 19enne alfiere del Lavoro.

Due Mari di Talenti 2025 è organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto e di Tecnopolis.

Supporto di Joule la Scuola di Eni per l’Impresa (main partner) e di BCC di San Marzano, Porte dello Jonio gestito da Nhood, Carlo Fiorino hospital del Gruppo Neuromed.